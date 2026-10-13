به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه برومند ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با اهالی تئاتر استان همدان با بیان اینکه برگزاری جشنواره به تنهایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای عمیق فرهنگی نسل کودک و نوجوان کافی نیست، اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالش‌ها و ضعف‌های بنیادین در تئاتر کشور به‌ویژه در بخش کودک فقدان متون فاخر و ایده‌های خلاقانه است.

وی با تاکید بر مسئولیت خطیر هنرمندان در قبال نسل آینده، افزود: وظایف ما فراتر از رویدادهای فصلی است و پذیرش مسئولیت دبیری جشنواره نه برای برگزاری یک رویداد تقویمی بلکه با هدف ایجاد جریانی برای آینده تئاتر و کودکان این سرزمین انجام شده و هنرمند باید پیشرو باشد و ایده نمایشی را مدت‌ها پیش از انتشار فراخوان‌ها پرورش دهد نه اینکه صرفا با اعلام جشنواره به فکر تولید اثر بیفتد.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اشاره به چالش‌های هویتی نسل جدید گفت: کودکان امروز در مواجهه با جریانات مختلف فرهنگی دچار نوعی گم‌گشتگی هویتی شده‌اند و شناخت کافی از ارزش‌ها و داشته‌های تمدنی خود ندارند و تئاتر به عنوان یک ابزار تربیتی و هنری رسالتی حیاتی برای تقویت هویت فرهنگی نسل آینده بر عهده دارد که هنرمندان باید به آن پایبند باشند.

برومند با اشاره به دغدغه‌های زیرساختی گفت: از نخستین روز پذیرش این مسئولیت آمار زیرساخت‌های تئاتر کشور را درخواست کرده‌ام تا وضعیت دسترسی کودکان به محتوای هنری روشن شود.

وی با تاکید بر عدالت فرهنگی تصریح کرد: شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید از حداقل امکانات یعنی سالن تئاتر برخوردار باشند تا دسترسی کودکان به آثار نمایشی تضمین شود و بنده شخصا این مطالبه را در سطوح مختلف پیگیری خواهم کرد.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان همچنین با اشاره به حضور اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی در این نشست این حضور را مغتنم شمرد و تاکید کرد: حضور مدیرانی که از بدنه تئاتر برآمده و با رنج‌ها و نیازهای این حوزه مانوس هستند می‌تواند در گره‌گشایی از مسائل و چالش‌های این عرصه بسیار موثر واقع شود.

برومند در پایان با اشاره به شعار این دوره از جشنواره «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب بچه‌های فرداست»، خاطرنشان کرد: هدف غایی ما از برگزاری این رویداد ایجاد نشاط پایدار و بهبود فضای روانی کودکان است چراکه معتقدیم آینده بهتر در گرو تامین حال خوب و آرامش ذهنی کودکان امروز است.