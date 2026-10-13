به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک و افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به اصول ایمنی تردد، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای در ۳۰ مدرسه واقع در حاشیه راه‌های استان اجرا شد که طی آن ۲۰۰۰ دانش‌آموز تحت آموزش‌های ایمنی قرار گرفتند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: این برنامه‌ها با هدف آشنایی دانش‌آموزان با خطرات تردد در حاشیه راه‌ها، نحوه صحیح عبور از عرض جاده، رعایت نکات ایمنی هنگام تردد و افزایش حساسیت آنان نسبت به خطرات ناشی از بی‌توجهی به مقررات عبور و مرور برگزار شد.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، علاوه بر ارائه آموزش‌های ایمنی و فرهنگ‌سازی در زمینه رعایت مقررات ترافیکی، اقلام آموزشی نیز میان دانش‌آموزان توزیع شد تا ضمن جلب مشارکت بیشتر آنان، پیام‌های ایمنی به شیوه‌ای مؤثرتر منتقل شود.

باقری با تأکید بر اهمیت آموزش دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها خاطرنشان کرد: کودکان و دانش‌آموزان به دلیل شرایط خاص سنی، از جمله گروه‌هایی هستند که در معرض خطرات ترافیکی قرار دارند؛ ازاین‌رو، آموزش مستمر و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی از سنین پایین می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش سوانح جاده‌ای داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در مدارس حاشیه راه‌ها، در تلاش است با افزایش آگاهی دانش‌آموزان و ترویج رفتارهای ایمن ترافیکی، زمینه ارتقای ایمنی تردد را فراهم کند.