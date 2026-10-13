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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

بسته‌شدن پرونده باند۴نفره سرقت از منازل اصفهان؛ اموال۴۰میلیاردی کشف شد

بسته‌شدن پرونده باند۴نفره سرقت از منازل اصفهان؛ اموال۴۰میلیاردی کشف شد

اصفهان- رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام باند چهار نفره سارقان منازل و اعتراف متهمان به ۱۴ فقره سرقت به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان خبر داد.

سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات انتظامی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در سطح استان و حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده‌ها در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بهره‌گیری از اقدامات پیچیده اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌های برجا مانده و پایش‌های تخصصی، موفق به ردزنی اعضای این باند شدند و در یک عملیات غافلگیرانه، چهار متهم اصلی پرونده را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: در روند بازجویی‌های فنی، متهمان به ۱۴ فقره سرقت از منازل شهروندان اعتراف کردند. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد مجموع اموال مسروقه این پرونده افزون بر ۴۰ میلیارد تومان ارزش داشته است که تاکنون بخشی از این اموال کشف و تحویل مال‌باختگان شده و تلاش پلیس برای استرداد مابقی اموال ادامه دارد.

سرهنگ اکبری با تأکید بر اینکه سرقت منزل علاوه بر آسیب‌های مادی، به احساس امنیت روانی خانواده‌ها لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: برخورد قاطع با سارقان و ضربه زدن به باندهای سرقت جزو مأموریت‌های دارای اولویت پلیس آگاهی است و کارآگاهان با روش‌های نوین کشف جرم و اشراف میدانی، تا حصول نتیجه قانونی پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش پیشگیری‌های مردمی خاطرنشان کرد: خودداری از نگهداری وجوه نقد سنگین، طلا و اشیای گران‌قیمت در منزل، اطمینان از تجهیزات ایمنی درها و پنجره‌ها و همچنین گزارش فوری هرگونه تردد مشکوک در محله‌ها از طریق سامانه ۱۱۰، می‌تواند فرصت ارتکاب جرم را از باندهای سرقت سلب کند.

کد مطلب 6976485

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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