«شهید رضایی» از خدمت به زوار تا شهادت؛روایت خادمی که خستگی را خسته کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ بعضی آدم‌ها را نه با سال‌های عمرشان، بلکه با ردپایی که در زندگی دیگران بر جای می‌گذارند، می‌توان شناخت؛ انسان‌هایی که در روزهای عادی و لحظه‌های دشوار، منتظر درخواست کمک نمی‌مانند و هرجا نیازی ببینند، خود را مسئول می‌دانند. محمدمهدی رضایی صدرآبادی از جمله همین انسان‌ها بود؛ بسیجی و نیروی جهادی که به روایت خانواده‌اش، خدمت به مردم برای او نه یک مسئولیت مقطعی، بلکه شیوه‌ای از زندگی بود.

شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی در جریان جنگ رمضان، بر اثر اصابت موشک و برخورد ترکش به ناحیه مجروح شد و پس از ماه‌ها تحمل عوارض ناشی از جراحت و قرار داشتن در کما، بامداد یکشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ به شهادت رسید.

او که سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، فعالیت‌های بسیجی و خدمت به زائران اهل‌بیت(ع) حضور داشت، در روزهای سخت نیز همان روحیه‌ای را دنبال کرد که خانواده و نزدیکانش از او به یاد دارند.

روایت نزدیکان شهید رضایی از زندگی او، تصویری از جوانی پرتلاش و مسئولیت‌پذیر ترسیم می‌کند که در بحران کرونا، روزهای وقوع سیل، فعالیت‌های بسیج و خدمت به زائران اربعین، فرصت خدمت را از دست نمی‌داد. از ضدعفونی معابر و کمک به بیماران گرفته تا حضور در مناطق گرفتار سیل و فعالیت شبانه‌روزی در موکب اربعین، هرکدام بخشی از خاطراتی است که خانواده او از روحیه جهادی‌اش نقل می‌کنند.

از نوجوانی در مسیر بسیج و ولایت بود

عموی شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و فعالیت‌های شهید اظهار کرد: شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی بسیجی پرتلاش، مخلص و جهادگری خستگی‌ناپذیر بود که از زمانی که خود را شناخت، در مسیر بسیج، انقلاب اسلامی و ولایت فعالیت کرد و تا آخرین لحظات زندگی نیز در همین مسیر باقی ماند.

محمدحسین رضایی صدرآبادی با بیان اینکه شهید رضایی هم در جنگ ۱۲روزه و هم در جنگ رمضان در میدان حضور داشت، افزود: او در جریان جنگ رمضان بر اثر حمله دشمن آمریکایی مجروح شد و پس از آن، نزدیک به شش ماه با عوارض ناشی از جراحت دست‌وپنجه نرم کرد و در بستر بیماری و کما بود تا اینکه روز یکشنبه پنجم مهرماه به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید.

عموی شهید رضایی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی برادرزاده‌اش تصریح کرد: محمدمهدی مرد خدا، اهل گذشت و جوانمردی بود. در کارهایش اخلاص داشت، پرتلاش بود و به بزرگ‌ترها، پدر و مادر خود احترام می‌گذاشت. صبر و بردباری نیز از ویژگی‌های برجسته او بود.

حق محمدمهدی شهادت بود

عموی شهید محمدمهدی رضایی با اشاره به دلبستگی شهید به امام حسین(ع) و امام رضا(ع) اظهار کرد: محمدمهدی هم خادم امام حسین(ع) بود و هم خادم امام رضا(ع) و بخش زیادی از فعالیت‌هایش در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع)، ولایت و مردم انجام می‌شد.

وی ادامه داد: محمدمهدی آرزوی شهادت داشت و سرانجام به این آرزوی دیرینه رسید. امیدوارم خداوند این شهادت را از او بپذیرد؛ هرچند باور دارم که او به دلیل اخلاص، خدمت به مردم و ارادتی که به اهل‌بیت(ع) داشت، مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته است.

شهید رضایی؛ خادم امام رضا(ع) و خدمتگزار زائران اربعین

پسرعموی شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محمدمهدی حدود پنج سال از من بزرگ‌تر بود، اما از دوران نوجوانی همراه یکدیگر بودیم. با هم بازی می‌کردیم، به سفر می‌رفتیم و بعدتر در فعالیت‌های بسیج نیز در کنار یکدیگر قرار گرفتیم. به همین دلیل، خاطرات زیادی از زندگی و فعالیت‌های او دارم.

احسان رضایی صدرآبادی با اشاره به روحیه خدمت‌رسانی شهید افزود: اگر بخواهم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محمدمهدی را بیان کنم، باید بگویم که او همیشه در خدمت کردن از دیگران پیشی می‌گرفت. ممکن بود افراد زیادی اهل عبادت باشند، اما ویژگی برجسته محمدمهدی این بود که در کنار معنویت و پایبندی به عبادت، برای خدمت به مردم نیز پیش‌قدم می‌شد.

پسرعموی شهید رضایی با اشاره به آیه «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» گفت: شاید در نگاه نخست، سبقت گرفتن در این آیه بیشتر به عبادت و معنویت تعبیر شود، اما محمدمهدی در خدمت به مردم نیز از دیگران سبقت می‌گرفت. هرجا عرصه‌ای برای خدمت وجود داشت، تلاش می‌کرد خودش را به آنجا برساند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مذهبی شهید رضایی خاطرنشان کرد: محمدمهدی چند سال توفیق داشت که به‌عنوان خادم امام رضا(ع) در ایام خاص در حرم مطهر رضوی خدمت کند. در این فعالیت‌ها نیز بسیار جدی و پرتلاش بود. در موکب اربعین هم حضور مؤثری داشت و به زائران خدمت می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که شاید برای کسی که از نزدیک شاهد فعالیت‌های او نبود، تصور میزان تلاش و زحماتش دشوار باشد.

از کمک به بیماران کرونایی تا حضور در مناطق سیل‌زده

رضایی صدرآبادی با اشاره به خاطرات دوران همه‌گیری کرونا اظهار کرد: در آن دوران، محمدمهدی به جاهایی می‌رفت که بسیاری از افراد حاضر به حضور در آنجا نبودند. حتی در مواردی، خانواده بیمار به دلیل شرایط دشوار بیماری نمی‌توانستند از او مراقبت کنند، اما محمدمهدی برای کمک به نگهداری و نظافت بیمار و انجام کارهای مورد نیاز، به بیمارستان می‌رفت.

وی ادامه داد: در ضدعفونی معابر و خیابان‌ها و همچنین فعالیت‌های مربوط به تولید و توزیع ماسک نیز حضور داشت. هرجا احساس می‌کرد مردم به کمک نیاز دارند، برای حضور در آنجا پیش‌قدم می‌شد و منتظر نمی‌ماند که دیگران از او درخواست کمک کنند.

پسرعموی شهید رضایی با یادآوری خاطرات روزهای وقوع سیل گفت: روزی که سیل آمد، حدود ساعت چهار صبح بود که محمدمهدی اطرافیانش را برای کمک به مردم بسیج و به خط کرد. در حالی که ممکن بود بسیاری از افراد هنوز از وقوع حادثه خبر نداشته باشند، او از همان ساعات اولیه برای خدمت‌رسانی به مردم اقدام کرده بود.

وی افزود: خاطرم هست حدود ساعت پنج صبح، در یکی از خانه‌هایی که آب پشت دیوار آن جمع شده بود، محمدمهدی مشغول تخلیه آب از پشت دیوار خانه بود. در آن ساعت، صاحبخانه احتمالاً هنوز خواب بود، اما او برای کمک به مردم در محل حضور داشت.

رضایی صدرآبادی با بیان اینکه این رفتارها مختص یک حادثه یا دوره خاص نبود، تصریح کرد: محمدمهدی همیشه منتظر فرصتی برای خدمت بود. تفاوتی نداشت که این فرصت در روزهای کرونا، هنگام وقوع سیل، در فعالیت‌های بسیج یا در جریان جنگ و دفاع از کشور فراهم شود؛ او تلاش می‌کرد در هر عرصه‌ای که به حضورش نیاز بود، به میدان بیاید.

خاطره‌ای از خستگی که مانع خدمت نمی‌شد

پسرعموی شهید رضایی با اشاره به یکی از خاطرات خود از فعالیت‌های موکب اربعین گفت: در مسجد سهله موکب داشتیم و محمدمهدی در آنجا به‌شدت مشغول خدمت بود. یک بار، پس از چندین ساعت و حتی چند شبانه‌روز فعالیت و کم‌خوابی، وسیله‌ای گاری را برای جابه‌جایی اجناس برداشتیم تا باری را از جایی به جای دیگر منتقل کند.

وی ادامه داد: آن‌قدر خسته بود که هنوز زمان زیادی نگذشته بود که روی همان گاری یک دقیقه به خواب رفت بیدار شد و دوباره به کارش ادامه داد. این خاطره برای من نشان‌دهنده روحیه‌ای بود که در تمام سال‌های زندگی‌اش داشت؛ خستگی را احساس می‌کرد، اما اجازه نمی‌داد مانع انجام وظیفه‌اش شود.

رضایی با تأکید بر اینکه روحیه خدمت‌رسانی شهید رضایی در کنار ویژگی‌های معنوی او اهمیت بسیاری داشت، خاطرنشان کرد: وقتی به زندگی سایر شهدا مثل شهید حسن نژاد و دیگران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در کنار نماز، روزه و عبادت، اهل مجاهدت و حضور در میدان نیز بوده‌اند. محمدمهدی هم همین‌گونه بود؛ اهل عبادت و پایبند به ارزش‌های دینی بود، اما در کنار آن، در عمل نیز برای مردم وقت می‌گذاشت.

وی افزود: در جنگ رمضان هم همین روحیه را داشت و با وجود روزه‌داری، به فعالیت و خدمت ادامه می‌داد. به اعتقاد من، مجاهدت و خدمت به مردم از ویژگی‌های برجسته شخصیت او بود؛ ویژگی‌ای که در تمام مقاطع زندگی‌اش دیده می‌شد.

پرواز ابدی محمدمهدی رضایی صدرآبادی، تنها پایان یک زندگی جهادی نبود؛ بلکه فصلی تازه از استقامت را در برابر دشمنانی ورق زد که گمان می‌کردند با ترکش و آتش می‌توانند اراده مردان این سرزمین را در هم بشکنند.

امروز، نام و یاد محمدمهدی نه تنها در خاطرات خانواده و دوستان، بلکه به عنوان نمادی از یک «بسیجی تراز انقلاب» ثبت شده است؛ جوانی که در میدان نبرد، سینه سپر کرد و در میدان خدمت، خادم مردم بود.

شهادت او گواهی صادق بر این حقیقت است که این سرزمین، همواره در پرتو ایثار فرزندانش، در برابر هر نوع تهدید و تجاوز استوار باقی خواهد ماند؛ چرا که فرهنگ شهادت، میراثی است که در رگ‌های مردان این دیار جاری است و تا زمانی که این روحیه باقی است، هیچ دشمنی را یارای ایستادن در برابر اراده پولادین این ملت نیست.