به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن شریفی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید شهرستان ساوه اظهار کرد: رفع موانع تولید باید در شمار اولویت‌های اصلی مسئولان قرار گیرد و صرف حضور در جلسات، بدون دستیابی به نتیجه و گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان، کافی نیست.

وی با اشاره به رویکرد مدیران ارشد شهرستان ساوه در همراهی با بخش صنعت افزود: نگاه حمایتی مسئولان به تولید یک فرصت ارزشمند است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پشتیبان محکم صنعتگران و فعالان اقتصادی خواهد بود.

رئیس دادگستری ساوه با بیان اینکه حل مشکلات بخش تولید به هم‌افزایی همه دستگاه‌ها نیاز دارد، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های اقتصادی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در چارچوب مسئولیت‌های خود وارد میدان شده و وظایف سازمانی و اجتماعی‌شان را به‌درستی ایفا کنند.

شریفی با تأکید بر اهمیت همبستگی در شرایط کنونی کشور گفت: همبستگی تنها به عرصه سیاسی محدود نیست، بلکه در حوزه اقتصاد نیز اهمیت فراوانی دارد و همکاری و همدلی بخش‌های مختلف می‌تواند به پایداری تولید و تقویت توان اقتصادی کشور کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق کارگران اظهار کرد: کارفرمایان باید پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد کارگران را در اولویت قرار دهند و حتی در صورت بروز مشکلات مالی، برای پرداخت مطالبات آنان تلاش کنند تا نیروی کار با انگیزه و اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: حمایت مؤثر از تولید مستلزم پیگیری مستمر مشکلات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تبدیل تصمیم‌های اتخاذشده به اقدامات اجرایی و ملموس است.