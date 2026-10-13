به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، با اشاره به حرکت خودجوش کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه به سمت ایران گفت: اعضای این کاروان بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر رکاب زده‌اند و از ایران نیز عازم میناب هستند. این اقدام خودجوش مردمی، پیام‌آور صلح، دوستی، محبت و همدردی با مردم ایران است و می‌تواند بازتابی از جنایت‌های رخ‌داده را به جامعه جهانی منتقل کند.

وی با بیان اینکه مردم ترکیه همواره در کنار مردم ایران بوده‌اند و از مردم فلسطین نیز حمایت کرده‌اند، افزود: این سومین کاروانی است که از ترکیه به مقصد میناب حرکت می‌کند. پیش از این، یک کاروان رسانه‌ای با بازتاب گسترده بین‌المللی و یک کاروان از خیرین به ایران سفر کرده بودند.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: خیرین ترکیه‌ای در قالب این حرکت، در ساخت مدرسه‌ای در میناب با نام مؤسسه خیریه کوثر اهل ترکیه مشارکت دارند و کاروان جدید نیز با بهره‌گیری از ظرفیت ورزش، همبستگی خود را با مردم ایران نشان می‌دهد.

کاظمی با اشاره به همراه داشتن نقاشی‌های دانش‌آموزان ترکیه گفت: بیش از سه هزار دانش‌آموز ترکیه‌ای برای مردم ایران و دانش‌آموزان میناب، بیش از دو هزار نقاشی تهیه کرده‌اند که اعضای این کاروان آن‌ها را با خود می‌آورند.

وی افزود: ثبت و انعکاس حضور مردم در میدان‌های شهر، مهمان‌نوازی و ایستادگی مردم ایران از دیگر اهداف این سفر است. این کاروان می‌تواند تصویری از جنایت‌های آمریکا و اسرائیل را به جامعه جهانی منتقل کند.

کمبود کتاب درسی در مدارس ناشی از جابه‌جایی دانش‌آموزان است

وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به دریافت‌نکردن کتاب‌های درسی از سوی برخی دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزانی که هنوز کتاب‌های خود را دریافت نکرده‌اند، لزوماً با مشکل در فرایند تأمین کتاب مواجه نیستند؛ بلکه در برخی موارد، ثبت‌نام یا ثبت سفارش کتاب آن‌ها به دلایل مختلف با تأخیر انجام شده است.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۶.۵ میلیون نفری دانش‌آموزان کشور توضیح داد: جابه‌جایی دانش‌آموزان از شهری به شهر دیگر، تغییر محل تحصیل و انتخاب رشته در زمان دیرتر از موعد مقرر، از جمله عواملی است که ممکن است موجب تأخیر در تحویل کتاب‌های درسی شود.

کاظمی ادامه داد: برای مثال، دانش‌آموزی که پیش‌تر در شهر دیگری ثبت سفارش کرده و سپس به شهر جدیدی منتقل شده است، برای دریافت کتاب در محل جدید باید مراحل مربوط را طی کند. به همین دلیل، ممکن است کتاب‌های برخی دانش‌آموزان با تأخیر به دست آن‌ها برسد.

وی تأکید کرد: در حوزه تأمین و توزیع کتاب‌های درسی مشکل فراگیری وجود ندارد و موارد مطرح‌شده بسیار محدود است. به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، تأخیرهای موردی بیشتر به جابه‌جایی خانواده‌ها، انتقال دانش‌آموزان بین شهرها یا تغییر رشته مربوط می‌شود.

روایت ایثار و مقاومت در کتاب‌های درسی و فعالیت‌های فرهنگی

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم؛ چراکه این فرهنگ از ویژگی‌های برجسته مردم ایران است و ایستادگی آنان در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، ظرفیت مهمی برای انتقال این مفاهیم به نسل آینده به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از این ظرفیت‌ها، کتاب‌های درسی است که می‌توان از طریق آن‌ها روایت ایستادگی، مقاومت و مظلومیت مردم را به دانش‌آموزان منتقل کرد و روایت جنگ را در محتوای آموزشی بازتاب داد.

کاظمی با اشاره به نقش فعالیت‌های فوق‌برنامه در این زمینه گفت: فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز ظرفیت دیگری برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهداست. در این حوزه، رشته‌های متعددی از جمله قصه‌گویی، شعر، داستان، فیلم، تئاتر و برگزاری یادواره‌های شهدا وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش تلاش می‌کند از همه این ظرفیت‌ها برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به دانش‌آموزان استفاده کند.