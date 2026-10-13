نوسازی تجهیزات انتقال خون در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون استان، ضمن قدردانی از همکاران، مسئولان و خیرین، بخشی از اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت خود را تشریح کرد.

محمدی با اشاره به دشواری‌های مدیریتی در شرایط و محدودیت‌های موجود اظهار کرد: مسئولیت در حوزه انتقال خون، با توجه به حساسیت مأموریت‌ها و مشکلات موجود، مسئولیتی سنگین است و پیشبرد امور بدون همراهی و همکاری مجموعه کارکنان امکان‌پذیر نیست.

وی ضمن قدردانی از همکاری کارکنان انتقال خون مازندران، تعامل و همدلی میان نیروهای مجموعه را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌ها دانست و از مسئولان و خیرین همراه با این مجموعه نیز تشکر کرد.

مدیرکل سابق انتقال خون مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان گفت: از ابتدای پذیرش مسئولیت در سال ۱۴۰۰، توجه به مسائل رفاهی و وضعیت پرداختی نیروها را در اولویت قرار دادم؛ چراکه در آن مقطع، کارکنان با تأخیر در پرداخت برخی مطالبات و پایین بودن مبنای محاسبه اضافه‌کار مواجه بودند.

محمدی افزود: یکی از اقدامات مهم در این دوره، پیگیری به‌روزرسانی مبنای محاسبه ساعات کاری و بهبود وضعیت پرداختی کارکنان بود. همچنین تلاش شد با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری موجود، بخشی از نیازهای رفاهی نیروهای ستادی و مراکز تابعه تأمین شود.

وی با اشاره به پیگیری مسائل اداری و استخدامی کارکنان بیان کرد: در دوره مسئولیت خود، موضوع ارتقای شغلی نیروها دنبال شد و بیش از ۵۰ نفر از کارکنان در مسیر ارتقای شغلی قرار گرفتند. همچنین اقداماتی در زمینه تبدیل وضعیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز انجام شد.

مدیرکل سابق انتقال خون مازندران در ادامه به حمایت‌های صورت‌گرفته برای تقویت زیرساخت‌های فنی این مجموعه اشاره کرد و گفت: با حمایت مسئولان استانی، اعتبار چهار میلیارد تومانی برای خرید موتور سردخانه اختصاص یافت که این اعتبار به‌طور کامل اجرایی شد و تجهیزات مورد نیاز نیز تأمین شد.

محمدی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران و سایر مسئولان مرتبط، نقش پشتیبانی مدیران و همراهی دستگاه‌های اجرایی را در پیشبرد طرح‌های زیرساختی انتقال خون مهم ارزیابی کرد.

وی همچنین از خیرین و افرادی که در دوره مسئولیتش در اجرای برنامه‌ها و رفع مشکلات مجموعه همکاری داشتند، قدردانی کرد و حضور و مشارکت آنان را در پیشبرد امور ارزشمند دانست.

مدیرکل سابق انتقال خون مازندران در پایان با آرزوی موفقیت برای مدیر جدید این مجموعه، ابراز امیدواری کرد روند اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود شرایط کارکنان، تقویت تجهیزات و ارتقای خدمات انتقال خون استان با جدیت ادامه یابد.