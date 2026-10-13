امام جمعه دیّر: آینده کشور در دستان کودکان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح سه شنبه به مناسبت هفته ملی کودک با حضور در جمع کودکان، و مربیان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دیّر، ضمن تبریک این ایام، اظهار داشت: آینده کشور در دستان کودکان امروز است و اگر می‌خواهیم در آینده، مدیران، پزشکان، مهندسان و معلمان توانمندی داشته باشیم، باید از همین دوران کودکی با کسب علم و دانش، معلومات خود را ارتقا دهیم.

امام جمعه دیّر با تبیین ضرورت نهادینه‌سازی آموزه‌های دینی در سبک زندگی کودکان، خاطرنشان کرد: انسانِ مسلمان باید در تمام شئون زندگی، از جمله رعایت حجاب و پوشش اسلامی در اجتماع، ادای فریضه نماز اول وقت، قرائت روزانه قرآن کریم و احترام به والدین، بر مبنای دستورات الهی حرکت کند.

وی افزود: یکی از توصیه‌های کلیدی به نسل جدید، شروع تمامی کارها با یاد و نام خداوند و داشتن روحیه شکرگزاری است؛ چرا که آغاز امور با «بسم‌الله» برکت و موفقیت را به همراه می‌آورد.

حسینی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب خطاب به کودکان و نوجوانان، بر ضرورت انس با کتاب‌های مفید و اخلاقی تأکید کرد و گفت: پیشرفت و موفقیت‌های بزرگ در سایه مطالعه و پشتکار حاصل می‌شود.

وی همچنین زنده نگه داشتن یاد شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و مدافعان امنیت را وظیفه‌ای همگانی دانست و از کودکان خواست با ابزار هنر و نقاشی، یاد این عزیزان را گرامی بدارند.

امام جمعه دیّر با روایت داستانی تمثیلی، به موضوع بصیرت و هوشیاری در برابر دشمنان پرداخت و تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی همواره در حال طراحی توطئه علیه این مرز و بوم هستند. کودکان و نوجوانان باید بدانند که در کنار علم‌آموزی، بصیرت و هوشیاری در برابر دشمنانی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی لازمه حفظ استقلال و عزت کشور است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مربیان کانون پرورش فکری، خطاب به آینده‌سازان دیّر گفت: شما باید با نظم، انضباط فردی و مهربانی در جامعه، الگوهای عملی از تربیت دینی باشید و با تکیه بر خودباوری، برای مسئولیت‌های بزرگ در آینده آماده شوید.