به گزارش خبرگزاری مهر، علوی با اشاره به چالش‌های کالبدی خاورشهر در ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری اظهار کرد: خاورشهر از جمله محلاتی است که در ابتدای این دوره با مسائل متعددی در حوزه کالبدی مواجه بود؛ بخشی از این مشکلات به شرایط خاص این محدوده و وضعیت آن به‌عنوان مجموعه‌ای منفصل از بافت اصلی شهر بازمی‌گردد.

وی افزود: حتی اگر اختلاف‌نظرها درباره حریم میان شهرداری و مجموعه استانداری و فرمانداری همچنان مطرح باشد، این موضوع نباید موجب بلاتکلیفی در رسیدگی به مسائل خاورشهر شود. شهرداری ناحیه و منطقه ۱۵ باید در حوزه مسئولیت‌های خود، از جمله مسائل کالبدی، پاسخگو باشند و دستگاه‌های مسئول در استانداری و فرمانداری نیز برای حل مشکلات این محدوده همکاری کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی در خاورشهر تصریح کرد: در دوره‌های گذشته و سال‌های اخیر، اقدامات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های این محلات انجام شده است. افتتاح یکی از بزرگ‌ترین زمین‌های چمن شهر تهران در محدوده خاورشهر، در کنار بزرگراه شهید رستگار، نمونه‌ای از این اقدامات است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

علوی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری محلاتی مانند خاورشهر خاطرنشان کرد: این محلات هویت و پیشینه خاص خود را دارند. در گذشته، فعالیت‌هایی مانند گاراژداری، تعمیرگاه‌های کامیون و اتوبوس و سایر فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل در این محدوده‌ها وجود داشته و به‌تدریج با افزایش جمعیت، سکونت در آن‌ها گسترش یافته است. بنابراین، بخشی از وضعیت امروز این محلات را باید با توجه به سابقه شکل‌گیری و توسعه آن‌ها بررسی کرد.

وی با بیان اینکه توسعه تدریجی برخی از این محلات به شکل‌گیری مناسب‌تر معابر و خیابان‌کشی‌ها کمک کرده است، گفت: در کنار اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها، لازم است ساماندهی ساخت‌وسازها و پیشگیری از بروز بی‌نظمی‌های کالبدی با جدیت دنبال شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مخالفت برخی افراد با ورود مدیریت شهری به موضوع ساماندهی خاورشهر اظهار کرد: پیش‌تر نیز درباره مصوبه مرتبط با این محدوده بحث‌هایی مطرح شد و برخی معتقد بودند این موضوع ارتباطی با مدیریت شهری ندارد؛ اما پرسش اساسی این است که اگر ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در خاورشهر گسترش یابد و شرایطی مشابه مرتضی‌گرد شکل بگیرد، چه کسی باید در آینده پاسخگوی پیامدهای آن باشد؟

علوی ادامه داد: تجربه مرتضی‌گرد نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه در برخی دوره‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که ساماندهی آن‌ها در سال‌های بعد بسیار دشوار خواهد بود. حتی موضوع الحاق این محدوده به شهر تهران نیز در شورا مطرح شد، اما با مخالفت مواجه شد؛ ازاین‌رو باید از تکرار چنین تجربه‌هایی پیشگیری کنیم.

وی تأکید کرد: ساکنان خاورشهر شایسته خدمات و شرایط بهتری هستند و حیف است که این محدوده به‌گونه‌ای توسعه پیدا کند که در آینده امکان کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازها از بین برود. در این مسیر، همراهی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با مدیریت شهری ضروری است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مردم، موضوع ایمنی ساختمان‌ها، مقاوم‌سازی و رعایت ضوابط شهرسازی نیز مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تشکر از پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه، بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی خاورشهر و جلوگیری از شکل‌گیری مشکلات کالبدی و ایمنی در آینده تأکید کرد.