بهروزآذر: صنایع خلاق باید زنان را از تولید به بازارهای جهانی برساند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، در افتتاحیه رویداد ملی صنایع خلاق مانوین که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری صبح سه شنبه در اصفهان در حال برگزاری است، با بیان اینکه پیوند میان ریشه‌های تاریخی ایران و تحولات پرشتاب دنیای امروز از پرسش‌های اساسی در مسیر توسعه کشور است، اظهار کرد: اقتصاد خلاق می‌تواند حلقه اتصال این دو عرصه باشد؛ زیرا در این اقتصاد، فرهنگ، مهارت، فناوری و نوآوری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا سرمایه‌های فرهنگی به اقتصادی پویا و ثروتی اجتماعی تبدیل شوند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت جایگاه‌یابی اقتصاد خلاق در سیاست‌های توسعه‌ای کشور تصریح کرد: این حوزه اقتصادی، عرصه‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه بر پایه خلاقیت انسانی، دانش روز، دارایی‌های فکری و ظرفیت‌های سرمایه انسانی شکل می‌گیرد و می‌تواند در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصادهای محلی و فرهنگ‌محور نقش‌آفرین باشد.

توسعه صنایع خلاق در گرو توانمندسازی و مشارکت برابر زنان است

بهروزآذر با اشاره به نقش محوری زنان در زنجیره صنایع خلاق بیان کرد: زنان در هنرهای صنعتی و سنتی، صنایع‌دستی، بافته‌ها و تولیدات فرهنگی صرفاً نیروی کار نیستند، بلکه حافظان حافظه تاریخی، دانش بومی و خلاقیت این سرزمین به شمار می‌روند. از این رو، توسعه صنایع خلاق باید با ارتقای جایگاه زنان و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای حضور مؤثر آنان در این عرصه همراه باشد.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از زنان فعال در صنایع خلاق نباید به مرحله تولید محدود شود، ادامه داد: اتصال تولیدکنندگان زن به بازارهای بزرگ ملی و بین‌المللی، شناسایی موانع فعالیت اقتصادی و رفع مشکلات تأمین مالی از ضرورت‌های توسعه این بخش است. بدون فراهم‌شدن امکان دسترسی به بازار و سرمایه، ظرفیت‌های خلاق زنان به‌طور کامل به فرصت‌های اقتصادی تبدیل نخواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، تأمین مالی و فراهم‌کردن ضمانت‌های لازم برای دریافت تسهیلات را از موانع ساختاری کارآفرینی زنان دانست و گفت: در دولت چهاردهم، سقف ضمانت‌های مرتبط با تسهیلات زنان افزایش یافته و برای زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا پنج نیز که امکان تأمین تضامین بانکی برای آنان محدود است، افزایش ضمانت‌ها در نظر گرفته شده است.

بهروزآذر افزود: سرمایه صندوق ضمانت نیز به میزان یک همت افزایش یافته است تا امکان حمایت مؤثرتر از زنان در مسیر راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. همچنین تسهیلات تکلیفی با اولویت اشتغال، به‌ویژه اشتغال زنان، با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در میان ۱۱ گروه از زنان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به تنوع شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان کشور اظهار کرد: زنان را نمی‌توان صرفاً یک گروه یکپارچه در نظر گرفت؛ زنان خانه‌دار، شاغل، بازنشسته، سرپرست خانوار و زنانی که با آسیب‌های اجتماعی مواجه‌اند، هرکدام نیازها و شرایط متفاوتی دارند و سیاست‌های اشتغال باید متناسب با این تفاوت‌ها طراحی شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور صنایع خلاق را برخوردار از ظرفیت ایجاد فرصت برای گروه‌های مختلف زنان دانست و گفت: این حوزه می‌تواند متناسب با توانمندی‌ها و شرایط گروه‌های مختلف، مسیرهای تازه‌ای برای مشارکت اقتصادی آنان ایجاد کند؛ ظرفیتی که در سیاست‌گذاری اشتغال زنان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند

بهروزآذر با اشاره به سهم زنان در آموزش عالی و فاصله میان حضور دانشگاهی و مشارکت اقتصادی آنان افزود: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی حدود ۳۵ درصد است. توسعه صنایع خلاق می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای حضور اقتصادی این گروه و بهره‌گیری از تخصص و دانش آنان فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق مبتنی بر خانواده، به حوزه‌هایی مانند خوراک، غذا و پوشاک اشاره کرد و گفت: بخشی از این توانمندی‌ها حاصل هنرها و مهارت‌هایی است که نسل‌به‌نسل از مادران به فرزندان منتقل شده‌اند. این میراث مهارتی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنایع خلاق، به فرصت‌هایی تازه برای اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان تبدیل شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد رویداد ملی صنایع خلاق مانوین به بستری برای شناخت گسترده‌تر تنوع و ظرفیت‌های این صنایع و شکل‌گیری گفت‌وگو میان سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه تبدیل شود و در دوره‌های بعد نیز تداوم یابد.