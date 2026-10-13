به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دمای هوا در مناطق مختلف استان اختلاف قابل‌توجهی داشته است.

بر اساس این گزارش، پس از درازنو، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با کمینه دمای ۸.۶ درجه سانتی‌گراد از مناطق خنک استان بود. در مقابل، اینچه‌برون با بیشینه دمای ۳۰.۸ درجه و آق‌قلا با ۳۰.۲ درجه سانتی‌گراد، از گرم‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

در گرگان نیز کمینه دمای ۱۲.۸ و بیشینه دمای ۲۸.۵ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید. همچنین بیشینه دمای هوا در انبارالوم ۲۹.۱، مراوه‌تپه ۲۸.۸، کلاله ۲۸.۱، مینودشت ۲۷.۷، گنبدکاووس ۲۸.۴، هاشم‌آباد ۲۸.۸، بندرترکمن ۲۷.۱، علی‌آبادکتول ۲۷، بندرگز ۲۸.۴ و کارکنده ۲۶.۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان، درازنو با بیشینه دمای ۲۰.۸ درجه سانتی‌گراد نیز خنک‌ترین شرایط را در طول روز در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده داشته است.