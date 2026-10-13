باورهای غلط درباره «فشارخون» را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عبدالحکیم الکامل، با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره فشارخون بالا، بر ضرورت آگاهی از این بیماری و رعایت اصول صحیح درمان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فشارخون بالا مختص سالمندان نیست، گفت: این بیماری ممکن است در سنین جوانی نیز بروز کند و تصور ابتلا به فشارخون صرفاً در سنین بالا، باوری نادرست است.

الکامل افزود: بسیاری از مبتلایان به فشارخون بالا هیچ علامت مشخصی ندارند؛ بنابراین، نبود علائم به معنای طبیعی بودن فشارخون نیست و تشخیص و کنترل منظم آن اهمیت زیادی دارد.

وی با تأکید بر اینکه کنترل فشارخون نیازمند صبر و پیگیری درمان است، اظهار کرد: درمان معمولاً با دوز مناسب دارو آغاز و بر اساس وضعیت بیمار و نظر پزشک تنظیم می‌شود؛ ازاین‌رو، بیماران نباید بدون مشورت پزشک، دوز دارو را تغییر دهند یا انتظار داشته باشند فشارخون بلافاصله به محدوده طبیعی برسد.

این متخصص قلب و عروق همچنین نسبت به مصرف خودسرانه دارو هنگام افزایش فشارخون هشدار داد و تصریح کرد: قرص کاپتوپریل، برخلاف تصور برخی افراد، داروی زیرزبانی نیست و مصرف داروی اضافه یا تغییر شیوه مصرف داروهای فشارخون باید با راهنمایی پزشک انجام شود.

الکامل، اندازه‌گیری فشارخون در منزل را یکی از روش‌های مؤثر برای پایش وضعیت بیمار دانست و گفت: اندازه‌گیری بیش از حد و وسواس‌گونه فشارخون می‌تواند اضطراب بیمار را افزایش دهد. بهتر است دفعات اندازه‌گیری بر اساس توصیه پزشک و برنامه مشخص انجام شود.

وی در پایان بر اهمیت اندازه‌گیری صحیح فشارخون، مصرف منظم داروهای تجویزشده و پیگیری پزشکی برای پیشگیری از عوارض این بیماری تأکید کرد.