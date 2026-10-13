به گزارش خبرنگار مهر ، علی عبدی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، با قدردانی از همکاری و همراهی این مجموعه اظهار کرد: شفافیت، صداقت و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمینه‌ساز پیشبرد امور و رفع مشکلات است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی زندان‌های استان افزود: توسعه فعالیت‌های قرآنی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهبود شرایط نگهداری زندانیان، از جمله اقداماتی است که با هدف اصلاح رفتار و تقویت زمینه بازگشت آنان به جامعه دنبال می‌شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی همچنین بر اهمیت حمایت از خانواده‌های زندانیان در حوزه‌های معیشتی، تحصیلی و درمانی تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات این خانواده‌ها شد.

همکاری دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی مردم است

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تقویت اعتماد متقابل، رعایت قانون و تعامل سازنده میان مجموعه‌های اجرایی و نظارتی، نقش مهمی در تسهیل امور و صیانت از مدیران دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه افزود: مسئولان باید با همدلی و همکاری، در مسیر کاهش مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی گام بردارند.

ذاکریان همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی و تربیتی در زندان‌های استان، بر اهمیت توجه به اصلاح و بازپروری زندانیان و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی اجتماعی تأکید کرد.

وی در ادامه آمادگی مجموعه امور اقتصادی و دارایی استان را برای پیگیری مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام کرد.