به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی صبح سه‌شنبه در سومین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان یزد که با محوریت «هوش مصنوعی در پژوهش؛ آری و نه‌ها» به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد برگزار شد با بیان اینکه سرعت تحول ابزارهای هوش مصنوعی، انکارناپذیر است، اظهار کرد: پرسش اصلی امروز نه «استفاده کردن یا نکردن»، بلکه نحوه «مواجهه هوشمندانه» و جهت‌دهی صحیح به این فناوری در فرآیندهای علمی و اجرایی استان است.

وی با اشاره به چالش‌های مدیریتی ناشی از این فناوری افزود: ابزارهای زایشی، سرعت تولید ادبیات تحقیق و پیش‌نویس‌های استراتژیک را چندین برابر کرده‌اند، اما در مقابل، چالش‌هایی نظیر «اعتبارسنجی»، «اصالت داده‌ها» و خطر «سطحی‌نگری» در خروجی‌ها، نظام پژوهشی را با تهدید مواجه کرده است.

لزوم اصلاح مدل‌های مالی طرح‌های پژوهشی

رحمانی به پیامدهای این تحول بر نظام بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش زمان انجام فعالیت‌های زمان‌بر پژوهشی توسط هوش مصنوعی، ضرورت دارد ساختار هزینه‌کرد، مدل‌های پایش مالی و معیارهای تخصیص اعتبار به طرح‌های پژوهشی استان متناسب‌سازی شود تا از کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های عمومی اطمینان حاصل شود.