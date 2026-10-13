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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

اسپانلو: بیش از ۹۰ درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی گلستان اجرایی شد

اسپانلو: بیش از ۹۰ درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی گلستان اجرایی شد

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان از بررسی مشکلات حدود ۱۰ شرکت صنعتی در علی‌آباد خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان با هدف رفع موانع تولید اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از اولویت‌های قوه قضاییه است و دادگستری گلستان نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری می‌کند.

وی افزود: در جریان بازدید از شهرک صنعتی علی‌آبادکتول، پنج واحد صنعتی از نزدیک بررسی شد و در گفتگو با تولیدکنندگان، مشکلات و موانع فعالیت حدود ۱۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی گفت: مسائل مطرح‌شده با مشارکت مدیران دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود تا موانع موجود در چارچوب قوانین و اختیارات قانونی برطرف شود.

اسپانلو با اشاره به اجرای بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان، این روند را بیانگر پیگیری مسائل فعالان اقتصادی و تلاش برای حمایت از سرمایه‌گذاری دانست.

وی همچنین از اختصاص روزهای شنبه به بررسی تخصصی مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خبر داد و اظهار کرد: در کنار پیگیری مسائل در طول هفته، روزهای شنبه نشست‌های جداگانه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی برای بررسی موانع فعالیت واحدهای تولیدی برگزار می‌شود.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، در نخستین گام از برنامه این هفته، بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در دستور کار قرار گرفته است.

اسپانلو از صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران خواست مشکلات و موانع فعالیت خود را از طریق دفتر اقتصاد مقاومتی مستقر در اداره‌کل دادگستری گلستان مطرح کنند تا امکان بررسی و پیگیری آن‌ها فراهم شود.

وی تأکید کرد: دادگستری گلستان برای حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده می‌کند و پیگیری مسائل تولیدکنندگان را در تعامل با دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6976793

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