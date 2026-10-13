برگزاری جشن استانی «لبخند کودکان، الفبای وطن» در کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت هفته ملی کودک، با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، در سالن جعفر ابراهیمی شاهد اداره‌کل کانون، با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مربیان، اولیا و اعضای مراکز کانون اردبیل برگزار شد.

ملیحه ملک‌زاده‌فرد، مدیرکل کانون استان اردبیل، در این مراسم، با اشاره به تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در برنامه‌های هفته ملی کودک، اظهار کرد: هدف بنیادین ما در برنامه‌ریزی‌های این هفته، فراتر رفتن از چارچوب جشن‌های مرسوم و نشاندن لبخند واقعی بر لب‌های تمامی کودکان استان از مسیر عدالت فرهنگی بود.

وی با بیان اینکه کودکان، بالاترین سرمایه انسانی هر جامعه هستند و توجه به نیازهای تربیتی و روانی آنان نباید به تقویم محدود شود اظهار داشت: هر روز باید روز کودک باشد تا با تداوم توجه به نیازهای آنان و تأمین سلامت روحی و روانی این نسل، آینده‌ای روشن برای فرزندان ایران اسلامی رقم بخورد.

ملک‌زاده‌فرد با اشاره به رویکرد میدانی برنامه‌های امسال افزود: امسال تمهیدی اندیشیده شد تا ویژه‌برنامه‌های کانون، تنها در مراکز ثابت متمرکز نماند، بلکه با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، به سالن‌های ورزشی، فضاهای عمومی، شهرها و بخش‌های تابعه استان نیز امتداد یابد. این اقدام، برای نشان دادن اهمیت سلامت جسمی و روحی کودکان در مسیر رشد آنان بود تا در فضایی آرام و دور از دغدغه، به تحصیل و رشد فردی بپردازند.

مدیرکل کانون استان اردبیل در ادامه، با ادای احترام به یاد و نام شهدای کودک و نوجوان، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب تأکید کرد: بهره‌مندی از امنیت، زیست سالم و آرامش خاطر، حق ذاتی و سلب‌ناپذیر تمامی کودکان است. پیگیری چنین اقدامات ضد انسانی در مجامع حقوقی و بین‌المللی ضروری است و امروز، وظیفه مشترک مسئولان، معلمان و مربیان این است که با غلبه بر کاستی‌ها، مسیری هموار و امیدبخش برای اعتلای آینده‌سازان کشور رقم بزنند.

در بخش دیگری از این آیین، پروانه رضاقلی‌زاده، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل، با تبیین نقش نهادهای مدنی و حاکمیتی در تربیت نسل نو بیان کرد: هفته ملی کودک، فرصتی مغتنم برای بازنگری مسئولان و اولیا نسبت به جایگاه فرزندان است.

رضاقلی‌زاده تصریح کرد: مدیران و خدمت‌گزاران امروز جامعه، همان کودکان دیروز هستند و طبیعی است که فردای کشور نیز در دستان کودکانی رقم می‌خورد که امروز در کلاس‌های درس و برنامه‌های فرهنگی و هنری حضور دارند.

وی پرورش تک‌بعدی را آسیب جدی نظام تربیتی دانست و تصریح کرد: اکتفا به آموزش‌های رسمی کتاب‌های درسی، به هیچ روی کافی نیست. دانش‌آموزان باید همگام با تحصیل، به انواع مهارت‌های زیستی، هنری و اجتماعی مجهز شوند تا در دوران بزرگسالی، شهروندانی کارآمد، مسئولیت‌پذیر و وظیفه‌شناس باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای استفاده افراطی کودکان از فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند خاطرنشان کرد: این رویه نادرست، سبب کاهش ساعات مطالعه، انزوای فردی و تحلیل رفتن توانمندی‌های ارتباطی و عملی کودکان شده است. در چنین شرایطی، مراکز فرهنگی و هنری، به‌ویژه کانون پرورش فکری، نقشی بی‌بدیل و پیشگیرانه ایفا می‌کنند و با ارائه الگوهای اصیل مهارتی و ادبی، پیوند کودکان با اندیشه، هنر و کتاب را زنده نگه می‌دارند.

در ادامه این برنامه، بیانیه رسمی روز ملی کودک توسط یکی از اعضا قرائت شد و بخش‌هایی همچون اجرای شاهنامه‌خوانی، معرفی کتاب و مسابقات شاد فرهنگی، فضای پرنشاطی را برای حاضران پدید آورد.

پایان‌بخش این آیین، بازدید مسئولان استانی و حاضران از نمایشگاه آثار سفال و سرامیک مربیان و اعضای نوجوان مراکز کانون اردبیل با عنوان «از خاک تا خیال» بود.