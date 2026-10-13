مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش مطالبات مالی شرکت‌های تجهیزات پزشکی گفت: تأخیر در تأمین نقدینگی، در شرایط افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، می‌تواند فعالیت برخی از شرکت‌های این صنعت را محدود کند.

او گفت: مشکل مطالبات شرکت‌ها موضوع تازه‌ای نیست، اما شرایط جنگی و افزایش قیمت‌ها باعث شده است حجم این مطالبات سنگین‌تر شود و ادامه فعالیت تولیدکنندگان با دشواری بیشتری همراه باشد.

به گفته پیرصالحی، وزارت بهداشت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این شرکت‌ها، راهکارهای مختلفی را با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و ریاست‌جمهوری دنبال می‌کند. این راهکارها شامل تأمین منابع نقدی، انتشار اوراق مالی و استفاده از تسهیلات بانکی برای حمایت از صنعت تجهیزات پزشکی است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی گفت: در صورت ادامه تأخیرها، ممکن است برخی شرکت‌ها ناچار شوند دامنه فعالیت خود را محدود کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر تداوم فعالیت این صنعت اثر بگذارد.

پیرصالحی افزود: وزیر بهداشت به‌طور مستمر و حتی به‌صورت هفتگی، موضوع مطالبات شرکت‌ها و راه‌های تأمین منابع مالی را با مسئولان اقتصادی دولت پیگیری می‌کند تا امکان ادامه فعالیت شرکت‌ها فراهم شود.

او در بخش دیگری از سخنانش به بازار صادراتی تجهیزات پزشکی ایرانی اشاره کرد و گفت: محصولات این صنعت در کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان و کشورهای شمال ایران، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گفته پیرصالحی، تجهیزات پزشکی تولید ایران ظرفیت گسترش صادرات و حضور بیشتر در بازارهای جهانی را دارد، اما محدودیت‌های موجود بر میزان صادرات اثر گذاشته است.

او ابراز امیدواری کرد، با کاهش این محدودیت‌ها، صادرات تجهیزات پزشکی افزایش یابد و شرکت‌های ایرانی بتوانند سهم بیشتری از بازارهای خارجی به دست آورند.

رئیس سازمان غذا و دارو در عین حال تأکید کرد: تحقق این ظرفیت صادراتی، در کنار رفع محدودیت‌ها، به تداوم فعالیت تولیدکنندگان و تأمین نیازهای مالی آن‌ها وابسته است.

او با اشاره به فشارهای مالی واردشده بر شرکت‌ها گفت: افزایش نرخ ارز و هزینه‌ها، نیاز این مجموعه‌ها به نقدینگی را بیشتر کرده است و تأمین نشدن منابع در زمان مناسب می‌تواند ادامه تولید را دشوارتر کند.

پیرصالحی در پایان بر ادامه پیگیری‌ها برای حمایت از صنعت تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: هدف این اقدامات، فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه فعالیت شرکت‌ها و حفظ ظرفیت تولید در کشور است.