انتقال مصدوم بدحال از آمل به تهران در ۱۰۰ دقیقه

محمد قادری، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: این مصدوم که هفته گذشته بر اثر سانحه رانندگی در آمل دچار ضربه مغزی، آسیب‌های شکمی و شکستگی اندام شده بود، به دلیل شدت جراحات و وخامت وضعیت عمومی، نیازمند انتقال سریع به مرکز درمانی مجهزتر بود.

وی افزود: مصدوم در بیمارستان مبدأ تحت اقدامات درمانی اولیه قرار گرفته و به دلیل شرایط وخیم، لوله‌گذاری داخل تراشه (اینتوباسیون)، تعبیه لوله قفسه سینه در هر دو طرف و عمل جراحی اسپلنکتومی (برداشتن طحال) برای وی انجام شده بود. با توجه به شرایط حساس بیمار، انتقال زمینی به‌تنهایی گزینه مناسبی نبود و ضرورت انتقال هوایی و هماهنگی دقیق میان تیم‌های درمانی و پروازی در دستور کار قرار گرفت.

قادری با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای اجرای این مأموریت گفت: پس از اعلام نیاز برای انتقال بیمار به بیمارستان شهدای تجریش، هماهنگی منسجمی میان بیمارستان‌های مبدأ و مقصد، مراکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس استان‌های مازندران و تهران، اورژانس کشور و تیم‌های اورژانس هوایی آمل و تهران شکل گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بالگرد اورژانس هوایی آمل، مصدوم را به سمت پد فرود فیروزکوه منتقل کرد و هم‌زمان بالگرد اورژانس هوایی تهران نیز برای تحویل گرفتن بیمار به این محل پرواز کرد. زمان‌بندی دقیق رسیدن دو بالگرد به نقطه ملاقات اهمیت زیادی داشت تا از معطلی بیمار و افزایش خطرات ناشی از جابه‌جایی جلوگیری شود.

رئیس اورژانس هوایی استان تهران با بیان اینکه دو بالگرد تقریباً با فاصله یک دقیقه به محل رسیدند، تصریح کرد: با هماهنگی تیم‌های پروازی و عوامل عملیاتی، بیمار در فیروزکوه از یک بالگرد به بالگرد دیگر منتقل شد و سپس به سمت تهران ادامه مسیر داد تا در نهایت به تیم‌های آمبولانس تحویل داده شود.

وی افزود: به دلیل محدودیت‌های مربوط به محل فرود در نزدیکی بیمارستان شهدای تجریش، بخشی از مسیر نیز با آمبولانس طی شد و بیمار در نهایت به اورژانس بیمارستان مقصد تحویل داده شد.

قادری با اشاره به حساسیت وضعیت مصدوم در طول مسیر خاطرنشان کرد: با توجه به شدت جراحات و شرایط ویژه بیمار، هرگونه تأخیر یا جابه‌جایی نامناسب می‌توانست خطرآفرین باشد؛ ازاین‌رو، هماهنگی میان تیم‌های درمانی، پروازی و زمینی نقش مهمی در اجرای این مأموریت داشت.

وی در پایان گفت: این عملیات با مشارکت دو بالگرد اورژانس هوایی و سه دستگاه آمبولانس انجام شد و مصدوم پس از حدود ۱۰۰ دقیقه از زمان آغاز انتقال هوایی از آمل، با وضعیت عمومی پایدار به بیمارستان شهدای تجریش تحویل داده شد. این مأموریت نمونه‌ای از اهمیت هماهنگی بین‌بخشی و همکاری مجموعه اورژانس برای انتقال سریع و ایمن بیماران بدحال به مراکز درمانی تخصصی است.