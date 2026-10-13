سالمندی جمعیت زنگ خطر برای آینده انتقال خون است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قره‌باغیان ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به اهمیت تأمین پایدار خون و فرآورده‌های خونی اظهار کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و حیاتی است؛ چراکه خون اهدایی می‌تواند برای درمان چند بیمار در شرایط و نیازهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد و از این رو، مشارکت مستمر مردم در این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه روش‌های سنتی جذب اهداکنندگان دیگر به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز نیست، افزود: ارسال پیامک به‌تنهایی نمی‌تواند ارتباط مؤثری با همه گروه‌های جامعه برقرار کند و لازم است شیوه‌های جدید ارتباطی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، برای افزایش مشارکت مردم و ترغیب جوانان به اهدای خون مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با تأکید بر اهمیت حضور جوانان و بانوان در چرخه اهدای خون تصریح کرد: افزایش سن اهداکنندگان یکی از موضوعاتی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. با حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی، از یک سو نیاز به خون و فرآورده‌های خونی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، لازم است نسل‌های جدید برای استمرار این خدمت حیاتی وارد میدان شوند.

قره‌باغیان ادامه داد: افزایش سن جمعیت با بالا رفتن احتمال نیاز به جراحی‌ها و دریافت فرآورده‌های خونی همراه است؛ بنابراین، سازمان انتقال خون باید از هم‌اکنون برای پاسخگویی به نیازهای آینده برنامه‌ریزی کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر گروه‌های مختلف مردم را فراهم آورد.

ضرورت استفاده از روش‌های نوین برای جذب اهداکنندگان

وی با اشاره به تفاوت نگرش و شیوه ارتباط نسل جوان با نسل‌های گذشته، خاطرنشان کرد: برای افزایش مشارکت جوانان باید زبان ارتباطی متناسب با این نسل را انتخاب کنیم. شبکه‌های اجتماعی ظرفیت مناسبی برای آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و تشویق افراد به اهدای خون دارند و باید استفاده مؤثرتری از این ابزارها داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: نمی‌توان با تکیه بر روش‌های گذشته انتظار داشت که نیازهای آینده نیز به همان شیوه تأمین شود. لازم است روش‌های جذب اهداکننده متناسب با تحولات اجتماعی تغییر کند و برنامه‌هایی طراحی شود که بتواند مشارکت پایدار جوانان و بانوان را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت بانوان در اهدای خون گفت: حضور بانوان در این حوزه اهمیت زیادی دارد و باید زمینه افزایش مشارکت آنان فراهم شود. استفاده از تجربه‌های موفق و بررسی موانع موجود می‌تواند به طراحی برنامه‌های مؤثرتر برای جذب اهداکنندگان کمک کند.

تجربه مازندران در جلب مشارکت مسافران برای اهدای خون

قره‌باغیان با اشاره به شرایط جمعیتی استان مازندران اظهار کرد: این استان حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد و به دلیل گردشگرپذیر بودن، در مقاطع مختلف سال با افزایش قابل‌توجه جمعیت شناور مواجه می‌شود. این شرایط ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: در دوره‌هایی که به دلیل شرایط خاص کشور، از جمله جنگ و جابه‌جایی جمعیت، شمار افراد حاضر در استان افزایش پیدا می‌کند، نیازهای حوزه سلامت نیز می‌تواند تغییر کند. در چنین شرایطی، باید آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیاز بیماران و تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی وجود داشته باشد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اجرای پویش‌های اهدای خون در مازندران بیان کرد: در جریان افزایش سفرها، از مسافران درخواست شد در صورت امکان، اهدای خون را نیز در برنامه خود قرار دهند. این اقدامات با استقبال مردم همراه شد و تجربه به‌دست‌آمده نشان داد که با اطلاع‌رسانی مناسب و جلب مشارکت عمومی می‌توان ظرفیت‌های تازه‌ای برای تأمین خون ایجاد کرد.

وی ادامه داد: تجربه چنین پویش‌هایی نشان می‌دهد که برای تأمین خون مورد نیاز بیماران، تنها نباید به اهداکنندگان همیشگی تکیه کرد؛ بلکه لازم است گروه‌های مختلف مردم را با اهمیت اهدای خون آشنا کنیم و زمینه مشارکت داوطلبانه آنان را فراهم آوریم.

قره‌باغیان با تأکید بر ضرورت توجه به تحولات جمعیتی کشور گفت: جامعه ایران به سمت سالمندی حرکت می‌کند و این روند می‌تواند در سال‌های آینده نیاز به خون و فرآورده‌های خونی را افزایش دهد.

وی افزود: با افزایش سن افراد، احتمال نیاز به برخی جراحی‌ها و خدمات درمانی بیشتر می‌شود و در نتیجه، ضرورت تأمین خون و فرآورده‌های خونی نیز افزایش پیدا می‌کند. از این رو، باید از هم‌اکنون برای حفظ ذخایر خون و جذب نسل‌های جدید اهداکنندگان برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران خاطرنشان کرد: اگر امروز برای مشارکت جوانان برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده با چالش‌های بیشتری در زمینه تأمین خون مواجه خواهیم شد. استمرار اهدای خون به مشارکت اجتماعی نیاز دارد و این مشارکت باید در تمام نسل‌ها تقویت شود.

وی تأکید کرد: آگاهی‌بخشی عمومی، ارتباط مؤثر با جوانان، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و تقویت فرهنگ اهدای خون از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری ذخایر خون کشور کمک کند.

پیگیری مطالبات رفاهی کارکنان انتقال خون

قره‌باغیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه کارکنان سازمان انتقال خون اظهار کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان است و بهبود شرایط کاری و رفاهی کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان انتقال خون افزود: فعالیت در این مجموعه مسئولیتی حساس و دشوار است و ارائه خدمات مطلوب به بیماران و اهداکنندگان بدون تلاش و همراهی کارکنان امکان‌پذیر نیست. از این رو، رسیدگی به مطالبات آنان و فراهم کردن شرایط مناسب کاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای بهبود امکانات رفاهی کارکنان گفت: پیگیری‌های لازم برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان در حال انجام است و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و حمایت مجموعه استانداری، بتوانیم به‌تدریج شرایط مناسب‌تری برای همکاران فراهم کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تکریم اهداکنندگان خون نیز اظهار کرد: افرادی که با انگیزه انسان‌دوستانه برای اهدای خون مراجعه می‌کنند، شایسته برخورد و خدمات مناسب هستند. اهدای خون اقدامی ارزشمند است و باید شرایطی فراهم شود که مراجعه‌کنندگان در فضایی مناسب و در شأن این اقدام انسان‌دوستانه خدمات دریافت کنند.

قره‌باغیان ادامه داد: فراهم کردن امکانات مناسب برای پذیرایی از اهداکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به آنان، بخشی از مسئولیت سازمان در قبال این افراد است و برای تحقق این هدف باید منابع و امکانات مورد نیاز تأمین شود.

وی با اشاره به نقش همکاری مدیران و مسئولان استانی در پیشبرد برنامه‌های انتقال خون تصریح کرد: بهبود وضعیت رفاهی کارکنان، ارتقای امکانات و افزایش کیفیت خدمات به اهداکنندگان، نیازمند همکاری و همراهی مجموعه‌های مرتبط است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ضمن قدردانی از کارکنان و مسئولان حاضر در این مراسم گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، ممکن است تاکنون نتوانسته باشیم تمام آنچه را که شایسته کارکنان و اهداکنندگان است فراهم کنیم، اما پیگیری موضوعات در سطح ستاد ادامه دارد و امیدواریم با حمایت مسئولان و همکاری مجموعه‌های استانی، به‌تدریج نتایج مطلوبی حاصل شود.