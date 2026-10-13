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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

آسفالت معابر ۹ روستای سیروان اجرا شد

آسفالت معابر ۹ روستای سیروان اجرا شد

ایلام - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام از اتمام عملیات آسفالت معابر ۹ روستای شهرستان سیروان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در روستای گوراب علیا نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب‌اله محبی ظهر سه شنبه در بازدید از روستاهای سیروان اظهار کرد: تاکنون ۴۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع از معابر روستاهای سراب کارزان،چشمه پهن، کله‌جوب، حسن گاوداری، سرتنگ، علی‌آباد، ۱۵ خرداد، نگل و هیوند شهرستان سیروان آسفالت شده، و ۳۰۰۰ مترمربع نیز در روستای گوراب علیا در حال اجراست.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۴۸۵ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی، قیر رایگان و مشارکت دهیاری ها هزینه شده است.

محبی با اشاره به تداوم طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی شهرستان سیروان بیان کرد: عملیات آسفالت معابر پنج روستای دیگر این شهرستان نیز در دست اقدام است.

کد مطلب 6976685

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