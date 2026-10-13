نبود نمازخانه در ۳۱۱ مدرسه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر سه‌شنبه در شورای اقامه نماز خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس تأکید مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، اقامه نماز مهم‌ترین اولویت در آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج ارزیابی انجام‌شده از آموزش و پرورش استان، وضعیت اقامه نماز در این حوزه ارتقای قابل توجهی در سال جاری نسبت به سال گذشته داشته است؛ به‌طوری‌که امتیاز کمتر از هزار در سال گذشته به هزار در امسال افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اعلام اینکه دوره نماز و توانمندسازی برای مدیران دارالقرآن حضوری و وبیناری برگزار شد، گفت: اعتکاف دانش‌آموزی با رشد ۳۰ درصدی، با استان‌های دیگر اختلاف بسیار زیادی داشت.

به گفته وی، همایش طلاب شاغل در آموزش و پرورش هم با حضور ۲۲۰ نفر به شکل حضوری و وبیناری برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کرد: از هزار و ۸۸۰ فضای مدرسه در استان، ۳۱۱ مدرسه نمازخانه ندارند و در ۱۳۶ مدرسه هم نماز جماعت توسط روحانی شاغل در آموزش و پرورش و در ۳۶ مدرسه هم روحانی و طلبه‌های وظیفه و طرح امین نماز جماعت را اقامه می‌کنند.

مرتضوی ادامه داد: در هزار و ۳۶ مدرسه هم نماز جماعت توسط طلبه‌ها و اولیای دانش‌آموزان اقامه می‌شود.