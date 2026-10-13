صنعت تجهیزات پزشکی گرفتار تصمیمات غلط است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم قاسمی، روز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ در شهرآفتاب، اظهار داشت: نمایشگاه ایران مد محل بررسی مشکلات و بیان مطالبات تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: صنعت تجهیزات پزشکی گرفتار سیاست‌گذاری های غلط است. رفع هر یک از مشکلات به حل مشکلی دیگر منوط می شود و سیکل معیوب ادامه دارد.

قاسمی گفت: تجهیزات پزشکی در کشور علاوه بر تحریم های خارجی گرفتار تحریم های داخلی است که حاصل بودجه بندی های انقباضی، انحراف از بودجه های مصوب، ضعف پوشش بیمه ای، قیمت گذاری دستوری از جمله کالاهای بدون ارز ترجیحی، چندگانگی نرخ ارزو عدم تعامل مناسب نهادهای مسئول با صنعت سلامت است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای موثر و مسئول قرار بگیرد و مشاوره بدهد.

قاسمی افزود: بخش خصوصی تجهیزات پزشکی با غرور و افتخار در سخت ترین شرایط کشور ایستاده است. سخت تر از این شرایط نداشته ایم اما امیدوارم همه در هر مسئولیتی که هستیم به وظیفه خود به درستی عمل کنیم تا در پاسخ به مردم رو سفید باشیم.