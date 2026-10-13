به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی ایران، از هدفگذاری برای تجهیز ۲۴۰۰ مدرسه کمتر برخوردار استان تهران به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، بیش از سه هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در استان تهران وجود دارد که با کسر سطوح سایه‌انداز و بخش‌های دارای محدودیت، این ظرفیت به بیش از هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

وی افزود: این میزان ظرفیت، معادل میزان مدیریت بار در بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی استان تهران است و می‌تواند در تأمین برق و مدیریت مصرف انرژی نقش مؤثری داشته باشد.

محمودی پدافند غیرعامل در حوزه تولید انرژی، کمک به رفع ناترازی برق، کاهش آلودگی هوا و ایجاد درآمد برای خانوارها را از مهم‌ترین مزایای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی برشمرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه انرژی خورشیدی در مدارس استان تهران تصریح کرد: سال گذشته یک‌هزار و ۲۰۰ مدرسه در استان به نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی مجهز شدند و امسال نیز تجهیز ۲۴۰۰ مدرسه کمتر برخوردار در دستور کار قرار گرفته است.