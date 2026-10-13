سامانه ۱۱۵ اورژانس استان تهران قطع شد؛اعلام خطوط جایگزین

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران با اعلام قطعی موقت سامانه ۱۱۵ اورژانس به دلایل فنی گفت: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:



۴۶۰۱۵۹۸۱

۴۶۰۱۵۶۱۹

۴۶۰۱۵۹۴۸

۴۶۰۱۵۷۳۴

۴۶۰۱۵۷۳۲

۴۶۰۱۵۸۷۳

۴۶۰۱۵۶۱۳

‌۴۶۰۱۵۷۰۳

۴۶۰۱۵۶۴۸

۴۴۸۹۶۳۹۱

۴۴۸۹۱۳۹۹

۴۴۸۹۱۵۲۵

۴۴۸۹۶۳۴۵

۴۴۸۹۶۳۷۶

۴۴۸۹۶۳۸۹



تبریزی گفت: اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.