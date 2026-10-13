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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

سامانه ۱۱۵ اورژانس استان تهران قطع شد؛اعلام خطوط جایگزین

سامانه ۱۱۵ اورژانس استان تهران قطع شد؛اعلام خطوط جایگزین

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران با اعلام قطعی موقت سامانه ۱۱۵ اورژانس به دلایل فنی خطوط جایگزین در شرایط اضطراری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران با اعلام قطعی موقت سامانه ۱۱۵ اورژانس به دلایل فنی گفت: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:

۴۶۰۱۵۹۸۱
۴۶۰۱۵۶۱۹
۴۶۰۱۵۹۴۸
۴۶۰۱۵۷۳۴
۴۶۰۱۵۷۳۲
۴۶۰۱۵۸۷۳
۴۶۰۱۵۶۱۳
‌۴۶۰۱۵۷۰۳
۴۶۰۱۵۶۴۸
۴۴۸۹۶۳۹۱
۴۴۸۹۱۳۹۹
۴۴۸۹۱۵۲۵
۴۴۸۹۶۳۴۵
۴۴۸۹۶۳۷۶
۴۴۸۹۶۳۸۹

تبریزی گفت: اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.

کد مطلب 6976712

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