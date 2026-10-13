سامانه ۱۱۵ اورژانس استان تهران قطع شد؛اعلام خطوط جایگزین

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران با اعلام قطعی موقت سامانه ۱۱۵ اورژانس به دلایل فنی گفت: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ میتوانند از طریق شمارههای زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند:
۴۶۰۱۵۹۸۱
۴۶۰۱۵۶۱۹
۴۶۰۱۵۹۴۸
۴۶۰۱۵۷۳۴
۴۶۰۱۵۷۳۲
۴۶۰۱۵۸۷۳
۴۶۰۱۵۶۱۳
۴۶۰۱۵۷۰۳
۴۶۰۱۵۶۴۸
۴۴۸۹۶۳۹۱
۴۴۸۹۱۳۹۹
۴۴۸۹۱۵۲۵
۴۴۸۹۶۳۴۵
۴۴۸۹۶۳۷۶
۴۴۸۹۶۳۸۹
تبریزی گفت: اورژانس استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به شهروندان است.
نظر شما