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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

آغاز توزیع ۵ هزار و ۳۰۰ دز واکسن آنفلوانزا در ایلام

آغاز توزیع ۵ هزار و ۳۰۰ دز واکسن آنفلوانزا در ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از آغاز توزیع ۵ هزار و ۳۰۰ دز واکسن آنفلوانزا در ایلام خبر داد.

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأمین واکسن آنفلوانزا اظهار کرد: در مرحله نخست، پنج هزار و ۳۰۰ دز واکسن به استان اختصاص یافته و در اختیار شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها قرار گرفته تا میان گروه‌های هدف توزیع شود.

وی با اشاره به گروه‌های پرخطر تصریح کرد: جانبازان، زنان باردار، کارکنان بهداشت و درمان، نیروهای انتظامی و سایر افرادی که بیشتر در معرض ابتلا هستند، در اولویت دریافت واکسن قرار دارند و این گروه‌ها باید در نخستین فرصت برای تزریق واکسن اقدام کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام درباره مراحل بعدی تأمین واکسن افزود: محموله‌های بعدی بر اساس میزان تخصیص کشوری و سهم استان اختصاص خواهد یافت و انتظار می‌رود با تداوم توزیع، پوشش واکسیناسیون گروه‌های هدف در استان کامل شود.

وی با اشاره به وضعیت بیماری در استان خاطرنشان کرد: با وجود افزایش موارد سرماخوردگی و آنفلوانزا، هنوز به اوج موج بیماری نرسیده‌ایم و میزان بستری ناشی از آنفلوآنزا در استان کمتر از میانگین کشوری است.

قیصوری با هشدار درباره احتمال طغیان آنفلوآنزا در ماه‌های آبان، بهمن و اردیبهشت تصریح کرد: با توجه به الگوی شیوع این بیماری در سال‌های گذشته، احتمال افزایش موارد در این ماه‌ها وجود دارد و لازم است گروه‌های پرخطر پیش از رسیدن به اوج موج، واکسیناسیون خود را کامل کنند.

وی در پایان با توصیه به رعایت نکات پیشگیرانه گفت: شست‌وشوی مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، رعایت فاصله از افراد بیمار و تأمین تهویه مناسب، از راهکارهای مؤثر پیشگیری به شمار می‌رود و افراد دارای علائم نیز باید در خانه بمانند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.

کد مطلب 6976751

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