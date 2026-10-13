احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی امروز استان اظهار کرد: برای امروز در برخی نواحی شمالی استان، رگبارهای غالباً پراکنده و نقطه‌ای به همراه رعد و برق پیش‌بینی می‌شود که بیشتر جنبه محلی دارد.

وی با اشاره به حجم این بارش‌ها افزود: حجم و گستردگی این بارش‌ها چندان چشمگیر و قابل ملاحظه نیست، اما می‌تواند به شکل نقطه‌ای منجر به ایجاد آب‌گرفتگی‌هایی در معابر شود؛ بنابراین شهروندان در صورت تردد در این مناطق، احتیاط لازم را داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی درباره روزهای آینده تصریح کرد: برای فردا تا اوایل هفته آینده، بارندگی مؤثری انتظار نمی‌رود و جو استان پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری خواهد بود.

احمدی‌نژاد درباره وضعیت دما نیز خاطرنشان کرد: دمای هوا طی فردا حدود ۱ تا ۲ درجه افزایش می‌یابد و تا اوایل هفته آینده، دمای استان حدود ۱ تا ۲ درجه فراتر از حد معمول خود خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به پایداری جو در روزهای آینده، شرایط برای فعالیت‌های بیرون از خانه مناسب است، اما همچنان توصیه می‌شود شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی، گزارش‌های روزانه هواشناسی را دنبال کنند.