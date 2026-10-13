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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

یمن: حمله سعودی به صنعا با پاسخ سخت و دردناک در ریاض مواجه خواهد شد

یمن: حمله سعودی به صنعا با پاسخ سخت و دردناک در ریاض مواجه خواهد شد

نیروهای مسلح یمن هشدار داد که هر گونه حمله احتمالی سعودی به صنعا با پاسخ سخت و دردناک در ریاض روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن به هشدار تخلیه ائتلاف سعودی به منظور انجام عملیات ویژه در صنعا واکنش نشان داد.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن که سرتیپ یحیی سریع آن را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، آمده است: نیروهای مسلح یمن به دشمن سعودی هشدار می دهد که هر گونه حمله به صنعا با پاسخ سخت و دردناک در ریاض، پایتخت دشمن سعودی، رو به رو خواهد شد.

این بیانیه در واکنش به بیانیه ائتلاف سعودی است که مدعی شد تا لحظاتی دیگر پیام هشدارآمیزی را برای غیرنظامیان به منظور تخلیه یک منطقه در صنعا پایتخت یمن صادر خواهد کرد.

ائتلاف به رهبری عربستان تأکید کرد که این هشدار با هدف زمینه‌سازی برای انجام حمله‌ای ویژه در صنعا صادر خواهد شد.

کد مطلب 6976839

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