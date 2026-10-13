به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی بعدازظهر سه شنبه در جلسه امصای تفاهم‌نامه سفیران امید از اجرای طرح آموزشی «سفیران امید» در مدارس این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ احترام به حقوق افراد دارای معلولیت و اصلاح نگرش و رفتار دانش‌آموزان نسبت به این افراد در سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه اجرای این طرح با مشارکت ۶ دستگاه اجرایی و یک سازمان مردم‌نهاد تخصصی در حوزه افراد دارای معلولیت به امضا رسیده است و فرمانداری قروه نیز بر روند اجرای آن نظارت خواهد کرد.

فرماندار قروه با اشاره به گستره اجرای این برنامه آموزشی بیان کرد: آموزش‌های پیش‌بینی‌شده در ۱۰۰ کلاس درس و در مدارس مناطق شهری و روستایی شهرستان، توسط مربیان آموزش‌دیده ارائه می‌شود.

جوانمردی با تأکید بر اهمیت محتوای آموزشی این طرح عنوان کرد: محتوای آموزشی «سفیران امید» بر اساس استانداردها و اصول جهانی تدوین شده و به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده است.

وی هدف از اجرای این برنامه را افزایش آگاهی اجتماعی، تقویت فرهنگ پذیرش تفاوت‌ها و نهادینه‌کردن رفتارهای صحیح در میان نسل آینده دانست و گفت: آشنایی دانش‌آموزان با شیوه درست تعامل با افراد دارای معلولیت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه‌تر، فراگیرتر و مسئولیت‌پذیرتر باشد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، مدیر آموزش و پرورش قروه، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اداره بهزیستی، مسئول مرکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نماینده انجمن باران در کنار فرمانداری در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت.

طرح «سفیران امید» قرار است در سال تحصیلی جاری در مدارس شهرستان قروه به اجرا درآید.