به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره سیب دماوند در جمع خبرنگاران گفت: میانگین عملکرد باغ‌های سیب این شهرستان امسال به ۱۸۱ تن در هکتار رسیده است.

به گفته او، این رقم سال گذشته ۱۴۷ تن بود، در حالی که میانگین استان تهران ۳۹ تن و میانگین کشور ۱۷ تن در هکتار است.

او هدف از برگزاری جشنواره را معرفی ظرفیت‌های بخش کشاورزی دماوند و قدردانی از باغداران و تولیدکنندگان برتر توصیف کرد و گفت: امیدوار است تبادل تجربه میان باغداران به افزایش بهره‌وری در واحد سطح بینجامد.

برادری افزود: دماوند از نظر عملکرد در واحد سطح رتبه دوم کشور را دارد و از نظر مجموع تولید در رتبه چهارم است.

رئیس جهاد کشاورزی تهران درباره نارضایتی کشاورزان از گرانی نهاده‌ها گفت: اصلاح نرخ ارز ترجیحی کار ارزشمندی بود که دولت انجام داد.

به گفته او، با حذف قیمت‌های دستوری، تولیدکننده اکنون قیمت تمام‌شده را می‌داند و می‌تواند هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی رقابت کند.

او پذیرفت که قیمت نهاده‌ها پس از آزادسازی بالا رفته است، اما گفت: برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان تدبیر شده است.

برادری توضیح داد: در جلسات با بانک عامل، تأمین نهاده به‌صورت اعتباری ترتیب داده شده است.

به گفته او، محل تولید به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود، سقف اعتبار بر اساس اهلیت‌سنجی تعیین و درخواست‌ها ظرف یک روز در سامانه بررسی و تأیید می‌شود.

او گفت: تولیدکننده شش ماه فرصت دارد محصول خود را بفروشد و اعتبارش دوباره شارژ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: مرغداری‌های بالای ۱۰ هزار قطعه نهاده را مستقیم از طریق سامانه بازارگاه و کیف پول اعتباری می‌خرند، اما واحدهای کوچک‌تر از ظرفیت صندوق توسعه بخش کشاورزی و بانک کشاورزی استفاده می‌کنند.

او اعتراف کرد: این گروه ممکن است ناراضی باشند یا سود کافی برای رقابت نداشته باشند، ولی واحدهای نیمه‌صنعتی و صنعتی راضی‌اند.

به گفته او، از حدود ۸ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی استان، نزدیک به ۱۵۰۰ واحد صنعتی خدمات اعتباری دریافت کرده‌اند و بقیه از وام‌های ۴ درصدی صندوق توسعه بخش کشاورزی بهره می‌برند.