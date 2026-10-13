به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیداری، در مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با قدردانی از تلاش‌های مسئول پیشین بسیج دانشجویی و تأکید بر ضرورت تکریم مدیران و مسئولان، اظهار کرد: از دهه ۷۰ عضو بسیج دانشگاه زنجان بوده‌ام و همچنان کارت عضویت خود را دارم، اما آنچه اهمیت دارد، عمل به تفکر و روحیه بسیجی است.

وی با بیان اینکه روحیه بسیجی به عضویت و داشتن کارت محدود نمی‌شود، افزود: همه ما باید در عمل، روحیه بسیجی داشته باشیم و در مسیر خدمت به مردم و کشور گام برداریم.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به اهمیت فعالیت‌های علمی و ارتباط دانشگاه با صنعت، تربیت نیروی عالم و پرورش عالمانه را از محورهای مهم مورد تأکید امام شهید در حوزه بسیج دانشجویی دانست و گفت: زمانی که مسئولیت علوم پایه را در کمیسیون ملی یونسکو بر عهده داشتم، دیدگاه‌ها و رهنمودهای امام شهید درباره علوم پایه را گردآوری کردم که حاصل آن به تدوین یک کتاب انجامید. در آن زمان تصور نمی‌کردیم که ایشان تا این اندازه عمیق و دقیق به موضوع علوم پایه پرداخته باشند.

نصیری قیداری با تأکید بر ضرورت همراهی علم با اخلاق تصریح کرد: علم بدون اخلاق می‌تواند در خدمت ظلم و جنایت قرار گیرد؛ همان‌گونه که در رفتار نتانیاهو، ترامپ و حامیان آنان مشاهده می‌شود. رسالت پیامبر اکرم (ص) با تعلیم و تربیت پیوند دارد و شعار ما در دانشگاه نیز یاد دادن و یاد گرفتن است، اما علمی که دنبال می‌کنیم باید علم نافع باشد؛ علمی که در خدمت انسان، جامعه و کرامت انسانی قرار گیرد.

وی با اشاره به مفاهیم اخلاقی در اشعار مولوی خاطرنشان کرد: برخورداری از علم، بدون پایبندی به اخلاق و ارزش‌های انسانی، نمی‌تواند معیار برتری انسان باشد. انسانیت در این است که دانش خود را در مسیر خدمت به مردم، حفظ کرامت انسانی و بهبود زندگی جامعه به کار بگیریم.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت جمعی در اداره دانشگاه گفت: مدیریت دانشگاه نباید بر مبنای تک‌روی باشد، بلکه تحقق اهداف و پیشبرد امور به همکاری و همراهی همه اعضای مجموعه نیاز دارد.

وی با اشاره به مسئولیت جدید مهدی رحیمی قهیازی در بسیج دانشجویی دانشگاه افزود: از امروز بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده آقای رحیمی قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود با رعایت قوانین، مقررات و بخشنامه‌های دانشگاه، پیگیری رهنمودهای رهبری و پایبندی به قوانین کشور، در مسیر تقویت فعالیت‌های علمی و فرهنگی گام بردارد.

نصیری قیداری تأکید کرد: محور اصلی فعالیت بسیج دانشجویی باید علم و تربیت نیروی متخصص و متعهد باشد و همه اعضای دانشگاه نیز باید برای پیشبرد اهداف علمی و ارتقای جایگاه این مجموعه همکاری کنند.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای مسئول پیشین و مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه اظهار کرد: حضور در جایگاه استادی، دانشجویی و کارمندی این دانشگاه فرصتی برای خدمت است که باید قدردان آن باشیم. لازم است از ریا و تزویر پرهیز کنیم و با اخلاص در مسیر خدمت به ایران عزیز و سرزمین متمدن و اصیل خود گام برداریم.

بسیج دانشجویی؛ بستر تربیت نیروهای کارآمد برای انقلاب اسلامی

در ادامه این مراسم، عیسی خانی، مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان، با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) درباره بسیج دانشجویی و فرهنگ بسیجی، بر نقش این مجموعه در حفظ و تقویت انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مراسم معارفه در ادبیات بسیج به معنای «سنگرسپاری» است، اظهار کرد: بسیج همواره به‌عنوان راهکاری برای عبور از شرایط دشوار و مواجهه با مشکلات کشور مطرح بوده است. شکل‌گیری این مجموعه نیز ابتکار امام خمینی (ره) بود و حضور در این مسیر، فرصتی ارزشمند برای خدمت به شمار می‌رود.

مسئول بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به جایگاه دانشگاه در تحقق اهداف نظام اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی که امام شهید در حوزه سیاست‌گذاری برای دولت اسلامی بر عهده بسیج دانشجویی قرار دادند، با نقش دانشگاه و ظرفیت آن در تربیت نیروهای مؤثر برای اداره کشور ارتباط دارد.

وی با تأکید بر اینکه بسیج دانشجویی نماینده تفکر و فرهنگ بسیجی در محیط دانشگاه است، ادامه داد: پیوند میان ظرفیت‌های بسیج و توان علمی دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروهای متعهد، متخصص و کارآمد برای کشور باشد.

عیسی خانی، تربیت نیرو و کادر مورد نیاز انقلاب اسلامی را از مهم‌ترین رسالت‌های بسیج دانشجویی برشمرد و گفت: این مسئولیت صرفاً به تصدی جایگاه‌های دولتی و مدیریتی محدود نمی‌شود، بلکه تربیت نیروهای توانمند در بخش خصوصی، حوزه کسب‌وکار و دیگر عرصه‌های فعالیت اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.

در پایان این مراسم، از خدمات و تلاش‌های مسئول پیشین بسیج دانشجویی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان قدردانی و مهدی رحیمی قهیازی به‌عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه معرفی شد.