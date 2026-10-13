  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

برگزاری جشنواره کتاب در خراسان جنوبی

برگزاری جشنواره کتاب در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره کتاب با همکاری معاونت اجتماعی ریاست جمهوری در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت روز حافظ که به همت کانون کتاب و اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان جنوبی دیار پدران علم کشور و مادرانی است که این بزرگان در دامان آن‌ها پرورش یافته‌اند.

وی خطاب به نماینده نهاد ریاست جمهوری خواستار ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در تخصیص اعتبارات این حوزه شد و افزود: شایسته نیست استانی با پیشینه علمی و فرهنگی خراسان جنوبی و برخوردار از مدرسه شوکتیه، به‌عنوان سومین مدرسه نوین ایران، از نظر اعتبارات این حوزه با کمبود مواجه باشد.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان سرزمین تمدن، فرهنگ، اصالت، دیانت و تقواست، گفت: زمانی که مسئولیت معاونت مشارکت‌های اجتماعی را بر عهده داشتم، آقای کدخدا، مسئول فعلی کانون کتاب استان، برای جلب حمایت از فعالیت‌های ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و معرفی فرهنگ خراسان جنوبی مراجعه کرد.

شریفی ادامه داد: امروز، پس از گذشت چند سال، کانون کتاب خراسان جنوبی هر هفته علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی را گرد هم می‌آورد و برنامه گرامیداشت روز حافظ نیز نمونه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با اجرای بخش‌های متنوع شعر و موسیقی برگزار شد و امیدواریم با برگزاری جشنواره کتاب در آینده نزدیک، زمینه تقویت فرهنگ مطالعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6976861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها