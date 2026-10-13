برگزاری جشنواره کتاب در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت روز حافظ که به همت کانون کتاب و اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان جنوبی دیار پدران علم کشور و مادرانی است که این بزرگان در دامان آن‌ها پرورش یافته‌اند.

وی خطاب به نماینده نهاد ریاست جمهوری خواستار ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در تخصیص اعتبارات این حوزه شد و افزود: شایسته نیست استانی با پیشینه علمی و فرهنگی خراسان جنوبی و برخوردار از مدرسه شوکتیه، به‌عنوان سومین مدرسه نوین ایران، از نظر اعتبارات این حوزه با کمبود مواجه باشد.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان سرزمین تمدن، فرهنگ، اصالت، دیانت و تقواست، گفت: زمانی که مسئولیت معاونت مشارکت‌های اجتماعی را بر عهده داشتم، آقای کدخدا، مسئول فعلی کانون کتاب استان، برای جلب حمایت از فعالیت‌های ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و معرفی فرهنگ خراسان جنوبی مراجعه کرد.

شریفی ادامه داد: امروز، پس از گذشت چند سال، کانون کتاب خراسان جنوبی هر هفته علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی را گرد هم می‌آورد و برنامه گرامیداشت روز حافظ نیز نمونه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با اجرای بخش‌های متنوع شعر و موسیقی برگزار شد و امیدواریم با برگزاری جشنواره کتاب در آینده نزدیک، زمینه تقویت فرهنگ مطالعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان بیش از پیش فراهم شود.