به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران، بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح مخزن ذخیره آب شرب ۱۰ هزار متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهید روحی از اجرای هشت پروژه آبی در منطقه صفادشت خبر داد.

به گفته او، این پروژه‌ها از هفته دولت سال گذشته تاکنون با اعتباری حدود ۱۸۵۰ میلیارد ریال، معادل ۱۸۵ میلیارد تومان، اجرا شده است.

بر اساس فهرستی که نوری ارائه کرد، این طرح‌ها شامل موارد زیر است:

ساخت مخزن ۴ هزار مترمکعبی امیرآباد و ایستگاه پمپاژ آن؛ ساخت این مخزن با روش تهاتر با شهرداری انجام شده است

ساخت مخزن ۵۰۰ مترمکعبی در روستای شش، که آن هم با تهاتر با شهرداری اجرا شده است

اجرای خط انتقال به طول ۴ هزار متر

حفر و تجهیز هشت حلقه چاه جدید

مهندسی مجدد و کف‌شکنی چهار حلقه چاه

اصلاح شبکه توزیع به طول ۶ هزار و ۵۰۰ متر

مدیرعامل آبفای غرب استان تهران گفت این پروژه‌ها برای تقویت زیرساخت آبی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان صفادشت انجام شده است.

او افزود با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت تأمین و توزیع آب در این منطقه «به‌طور محسوسی» بالا رفته و گامی برای کاهش تنش آبی و پایداری شبکه برداشته شده است.