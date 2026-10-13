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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در شهرستان البرز

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در شهرستان البرز

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان البرز از توقیف یک دستگاه وانت نیسان تانکردار حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل خبر داد و ارزش این محموله را یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حمیدرضا موسوی‌پور اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، مأموران یگان امداد شهرستان البرز هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان تانکردار مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و بازرسی از آن، ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند که فاقد هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: متهم برای رسیدگی به پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

موسوی‌پور ارزش تقریبی محموله کشف‌شده را یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اعلام کرد.

کد مطلب 6976958

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