کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید میرزایی در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و بازرسی از آن ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد اسناد و مدارک قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش سوخت قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.