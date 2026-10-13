  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید میرزایی در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و بازرسی از آن ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد اسناد و مدارک قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش سوخت قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6976561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها