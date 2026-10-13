به گزارش خبرنگار مهر، فرار کمالوند عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس تهران، با اشاره به اینکه فردا بازی بسیار مهمی داریم، با حضور آقای تارتار شرایط پرسپولیس نسبت به دو سال گذشته متفاوت شده است، اظهار داشت: پرسپولیس تیم بسیار خوب و پر مهره ای دارد.

وی ادامه داد: در تعطیلات لیگ وقت کافی داشتیم، آنالیز پرسپولیس را داشته ایم، می دانیم در حمله و دفاع چه برنامه های دارد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد با بیان اینکه امیدواریم ارائه بازی خوبی داشته باشیم، گفت: برای بازی فردا مصدوم خاصی نداریم، ولی در ترکیب تیم احتمالا تغییراتی داشته باشیم.

کمالوند با اشاره به جوان بودن تیم خیبر و اینکه در بازی های قبل دو گل خیبر را جوانان تیم زدند، افزود: اینها باعث شده که تیم خیبر یک تیم جوان و پویا باشد، کیفیت خوب داشته باشد، ضمن اینکه هفته گذشته هم سر یک غفلت بازی را باختیم.

وی با تاکید بر اینکه برای بازی فردا داشته هایمان خوب است و مشکلی نداریم، تصریح کرد: فکر می کنم دلیل افت خیبر بدنی نیست، بچه ها تمرکز کافی ندارند، البته روند خیبر بعد از بازی پیکان رو به رشد بوده است.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد با بیان اینکه بازی آخر آن اتفاق نباید رخ می داد، بچه ها لحظاتی از بازی تمرکز خود را از دست می دهند، گفت: دو بازی گذشته فوتبال خوب و با کیفیت داشتیم، تنها تمرکز بچه ها از دست می رود که ما باید روی ذهنیت آنها کار می کنیم.

کمالوند با بیان اینکه بچه ها برای بازی فردا انگیزه کامل دارند و هواداران حمایت حداکثری خواهند داشت، عنوان کرد: ما تیم بسیار جوانی داریم، در کنار آن تیم سوم به لحاظ گل زده هستیم.

وی با بیان اینکه این قول را می دهم که فردا هجومی بازی می کنیم و امیدوارم اشکالات بازی قبل تکرار نشود، ادامه داد: بچه ها کاملا میل به بردن و پیروز شدن دارند، دو بازی گذشته مستحق گرفتن شش امتیاز بازی بودیم، بنابراین فردا با انگیزه بازی می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد با تاکید بر اینکه پرسپولیس متفاوت از گذشته است دلیل آن هم حضور تارتار است، ما هم با انگیزه بردن وارد زمین می شویم، گفت: قول می دهم بازی تهاجمی را به نمایش بگذاریم.

کمالوند در ادامه با اشاره به نامنظم بودن لیگ، گفت: چاره ای نیست اتفاقات فصل گذشته و جنگ تحمیلی فشارش را به امسال وارد کرده است، تیم ها زیاد شده اند، مسابقات ملی باعث شد که مسابقات فشرده داشته باشیم و در مسابقات فشرده شده هیچ مجالی حتی برای آنالیز تیم ها نمی ماند.