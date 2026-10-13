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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

قاسمی: قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی بدون هماهنگی ممنوع است

قاسمی: قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی بدون هماهنگی ممنوع است

قزوین- فرماندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی، قطع خدمات واحدهای تولیدی فعال بدون هماهنگی با فرمانداری را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان البرز با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم، حفظ اتحاد و انسجام ملی را اولویتی راهبردی دانست و اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، اختلاف سلیقه‌ها نباید مانع هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسانی به مردم شود.

وی با تأکید بر جایگاه دولت به‌عنوان بازوی اجرایی نظام و ضرورت توجه به آموزه‌های امامین انقلاب و قانون اساسی، افزود: مدیران شهرستان باید در مسیر خدمت به مردم، سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور و استاندار قزوین را دنبال کنند و با رویکردی مبتنی بر انسجام و همکاری، مسائل شهرستان را پیگیری کنند.

فرماندار شهرستان البرز در ادامه با تأکید بر حمایت از بخش‌های صنعت و کشاورزی، رفع موانع تولید را از وظایف مدیریت شهرستان برشمرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی یک وظیفه حاکمیتی است و دستگاه‌های اجرایی باید برای تداوم فعالیت این واحدها همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی همچنین با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان با فعالان اقتصادی، اعلام کرد: قطع خدمات آب، برق و گاز واحدهای تولیدی فعال بدون هماهنگی با فرمانداری ممنوع است.

وی خواستار سعه‌صدر بیشتر مدیران و همکاری با تولیدکنندگان شد و بر ضرورت کاهش موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از استمرار تولید در شهرستان البرز تأکید کرد.

کد مطلب 6976976

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