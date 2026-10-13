به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از غرفه حوزه هنری در جشنواره ملی صنایع خلاق «مانوین» در اصفهان، با اشاره به ضرورت تحول در تولیدات فرهنگی اظهار کرد: تولید محتوای اختصاصی و نوآورانه در حوزه صنایع خلاق، با توجه به جایگاه هنر در زیست‌بوم فرهنگی کشور، می‌تواند زمینه جذب نسل جدید و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع مخاطبان را فراهم کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از محتواهای تولیدشده، سلیقه گروه محدودی از مخاطبان را پوشش می‌دهد؛ ازاین‌رو توجه به تنوع ذائقه‌ها و پر کردن خلأهای موجود در عرصه رسانه و فرهنگ، ضرورتی انکارناپذیر است.

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات حوزه هنری در عرصه صنایع خلاق تصریح کرد: ورود این مجموعه به حوزه‌های جدید و حرکت به سمت تولیدات متناسب با نیازهای روز جامعه، اقدامی ارزشمند است و می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی فعالیت‌های فرهنگی قرار دهد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر جایگاه اجتماعی حوزه هنری ادامه داد: این مجموعه به دلیل پیشینه فرهنگی خود و خاطراتی که در ذهن بسیاری از مردم دارد، از ظرفیت مناسبی برای برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف جامعه برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه همراهی نسل‌های مختلف، از جوانان تا میانسالان و سالمندان، را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به تنوع محصولات و دستاوردهای ارائه‌شده در جشنواره مانوین خاطرنشان کرد: حضور فعالان حوزه‌های مختلف و عرضه محصولات متنوع در این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت صنایع خلاق برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و جذب مخاطبان بیشتر است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه محصولات فرهنگی می‌توانند فراتر از کارکردهای سرگرمی، نقش اجتماعی نیز ایفا کنند، گفت: آمادگی داریم از ظرفیت این محصولات بهره بگیریم؛ چراکه معتقدم استفاده هدفمند از تولیدات فرهنگی می‌تواند در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

جمالی‌نژاد در پایان بر اهمیت حمایت از ظرفیت‌های صنایع خلاق تأکید کرد و بهره‌گیری از هنر و محصولات فرهنگی را فرصتی برای تقویت ارتباط میان فرهنگ و زندگی اجتماعی دانست.