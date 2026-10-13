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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

شناسایی ۸۱۱ ملک دولتی بدون سند در استان ایلام

شناسایی ۸۱۱ ملک دولتی بدون سند در استان ایلام

ایلام - مدیرکل بازرسی استان ایلام از شناسایی ۸۱۱ ملک دولتی بدون سند در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،مالک روشنی عصر سه شنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار کرد: ۸۱۱ ملک دولتی بدون سند در ایلام شناسایی شده که تعیین تکلیف آن‌ها تا پایان سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی ضرورت قانونی دارد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه کوتاهی کند.

وی با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی افزود: بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند مدیران متخلف را با پیگرد قضایی به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال روبه‌رو کند؛ چراکه عدم تعیین تکلیف املاک دولتی، زمینه‌ساز سوءاستفاده و از بین رفتن حقوق عمومی خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: سنددار کردن املاک دولتی، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی مهم در راستای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت نسبت به این موضوع اقدام کنند.

بازرس کل استان ایلام خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند و دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کنند، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت و نتایج پیگیری‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پایان تأکید کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی استان می‌خواهیم با همکاری و هماهنگی لازم، نسبت به تعیین تکلیف املاک بدون سند تحت اختیار خود اقدام کنند تا شاهد صیانت هرچه بیشتر از حقوق بیت‌المال و اعتماد عمومی باشیم.

کد مطلب 6976983

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