به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه سه شنبه پس از دیدار تیمش مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری اظهار کرد: بازی عجیبی بود. با توجه به آنالیزی که از حریف داشتیم، در نیمه نخست توانستیم مطابق برنامه پیش برویم و از فضاهای پشت خط دفاعی فولاد استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به شیوه بازی فولاد و حضور پرتعداد بازیکنان این تیم در فاز حمله، فضاهایی در خط دفاعی حریف ایجاد می‌شد که می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. در نیمه نخست نیز موقعیت‌های خوبی برای گلزنی داشتیم و شرایط مطابق برنامه پیش می‌رفت.

سرمربی ملوان بندرانزلی با اشاره به تغییر روند بازی در نیمه دوم بیان کرد: پس از به ثمر رساندن گل، بازیکنان برای حفظ نتیجه عقب‌تر بازی کردند. از طرفی، یکی دو تعویض اجباری نیز داشتیم و برخی بازیکنان به دلیل خستگی درخواست تعویض کردند؛ مسائلی که بر روند بازی تأثیر گذاشت.

زارع با بیان اینکه تیمش در دقایق پایانی تمرکز لازم را از دست داد، گفت: بارها به بازیکنان تأکید کرده بودیم که عقب‌نشینی بیش از حد نداشته باشند و ساختار دفاعی تیم را حفظ کنند، اما در نهایت نتوانستیم آن‌طور که می‌خواستیم بازی را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: تا دقیقه ۸۶ یا ۸۷، فولاد موقعیت خاصی روی دروازه ما ایجاد نکرده بود و با وجود اینکه بیشتر در فاز دفاعی قرار داشتیم، توانسته بودیم فضاها را به‌خوبی پوشش دهیم؛ اما در چند دقیقه پایانی تمرکزمان را از دست دادیم و همین مسئله روی نتیجه بازی تأثیر گذاشت.

سرمربی ملوان با اشاره به برنامه‌های فولاد روی ضربات ایستگاهی تصریح کرد: می‌دانستیم فولاد روی ضربات ایستگاهی برنامه دارد و این موضوع را نیز به بازیکنان گوشزد کرده بودیم. با این حال، نتوانستیم در دقایق پایانی از نتیجه‌ای که در اختیار داشتیم، محافظت کنیم.

زارع در پایان با پذیرش مسئولیت شکست تیمش تأکید کرد: بازیکنان تمام توان خود را در زمین گذاشتند و من به تلاش آن‌ها شهادت می‌دهم. مسئولیت این نتیجه را می‌پذیرم و باید فیلم بازی را بررسی کنیم و با بازیکنان درباره اتفاقات رخ‌داده صحبت کنیم تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی و برای بازی‌های آینده برطرف کنیم.