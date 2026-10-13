به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مهری عصر سه‌شنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پلدختر، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر سیلاب، اظهار کرد: آمادگی دستگاه‌های اجرایی، اصلاح سازه‌های غیراستاندارد و جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها از الزامات مدیریت مخاطرات احتمالی سیلاب است.

پیش‌بینی‌های بلندمدت به معنای وقوع قطعی سیلاب نیست

رئیس اداره منابع آب پلدختر با اشاره به احتمال تغییر الگوی بارش‌ها در پاییز امسال و مطرح‌شدن موضوع پدیده اقلیمی «ال‌نینو» گفت: هرچند احتمال وقوع بارش‌های حدی در پی این پدیده مطرح شده، پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی با عدم قطعیت همراه است و نمی‌توان وقوع سیلاب‌های شدید را قطعی دانست.

وی افزود: پدیده ال‌نینو بر اثر افزایش غیرعادی دمای آب‌های بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی شکل می‌گیرد و با تغییر در گردش عمومی جو، الگوهای دما و بارش را در مناطق مختلف جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ با این حال، تأثیر آن بر شرایط آب‌وهوایی ایران مستقیم و قطعی نیست.

مهری با تأکید بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار غیرمستند درباره وضعیت بارش‌ها ادامه داد: تجربه سال ۱۴۰۲ نشان داد که طرح احتمال وقوع ال‌نینو و بارش‌های حدی، لزوماً به معنای تحقق این پیش‌بینی‌ها نیست؛ بنابراین، برنامه‌ریزی علمی، مدیریت منابع آب و آمادگی برای سناریوهای مختلف باید در دستور کار قرار گیرد.

لایروبی دو برابر سهم تعیین‌شده در پلدختر

این مسئول با تشریح سهم دستگاه‌های اجرایی لرستان در لایروبی مقاطع اضطراری رودخانه‌ها و مسیل‌های طبیعی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی مدیریت بحران کشور، سهم استان لرستان از عملیات لایروبی ۵۰ کیلومتر تعیین شده است که ۲۰ کیلومتر آن بر عهده شرکت آب منطقه‌ای، ۱۳ کیلومتر بر عهده شهرداری‌ها، هشت کیلومتر بر عهده بنیاد مسکن و ۱۰ کیلومتر بر عهده اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد.

وی تصریح کرد: سهم شهرستان پلدختر از این عملیات ۲ هزار و ۵۰۰ متر تعیین شده، اما شرکت آب منطقه‌ای لرستان با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات استیجاری، تاکنون دو کیلومتر از مسیل‌های طبیعی را لایروبی کرده که معادل دو برابر سهم تعیین‌شده برای این شرکت در شهرستان است.

مهری یادآور شد: این عملیات در مسیل‌های روستاهای خرسدر سفلی و گل‌گل انجام شده است؛ به‌طوری‌که در خرسدر سفلی، مقطعی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۰ متر و در روستای گل‌گل، مقطعی به طول ۲۵۰ متر و عرض ۲۰ متر لایروبی شده است.

وی با اشاره به ادامه عملیات لایروبی در محدوده شهری پلدختر افزود: لایروبی بستر سیلابی رودخانه در محدوده پل‌های هفتم تیر و شهدای دولت، در سطحی به وسعت ۱۵ هکتار و در بازه‌ای به طول یک‌هزار متر و عرض ۱۵۰ متر، در قالب ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و با سازوکار پیش‌بینی‌شده برای همکاری با شهرداری پلدختر در حال انجام است.

ظرفیت عبور ایمن سیلاب در شهر حدود چهار هزار مترمکعب در ثانیه است

رئیس اداره منابع آب پلدختر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی شهر در برابر سیلاب‌های احتمالی گفت: ظرفیت کنونی عبور ایمن سیلاب در محدوده شهری حدود چهار هزار مترمکعب در ثانیه برآورد شده است.

وی وجود دیواره‌های حفاظتی و اجرای سالانه عملیات لایروبی تحت نظارت شرکت آب منطقه‌ای را از اقدامات مؤثر در کاهش مخاطرات سیلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: تکمیل عملیات ساماندهی و لایروبی نقاط پرخطر، نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی و کاهش احتمال خسارت به مناطق مسکونی و تأسیسات عمومی دارد.

مهری همچنین از انجام عملیات لایروبی در روستاهای دره‌خزینه، سراب‌جهانگیر و بابازید خبر داد و گفت: این اقدامات با استفاده از تجهیزات اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دهیاری‌ها انجام شده است.

به گفته وی، در روستای دره‌خزینه، مقطعی به طول ۱۳۰ متر و عرض ۱۰ متر، در سراب‌جهانگیر مقطعی به طول ۸۵۰ متر و عرض ۱۰ متر و در بابازید نیز مقطعی به طول ۱۰۰ متر و عرض ۱۰ متر لایروبی شده است.

کمبود اعتبار؛ مانع ساماندهی کامل نقاط حادثه‌خیز

رئیس اداره منابع آب پلدختر با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: در حال حاضر، اعتبار مشخصی از محل منابع استانی و ملی برای اجرای کامل عملیات لایروبی و ساماندهی نقاط اضطراری و حادثه‌خیز رودخانه‌ها و مسیل‌های طبیعی در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرار نگرفته است.

وی افزود: با توجه به خطرات احتمالی سیلاب برای پل‌ها، راه‌ها، تأسیسات عمومی، مزارع پرورش ماهی، اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌های شهری و روستایی، مکاتبات لازم با معاونت عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تخصیص اعتبار ویژه انجام شده است.

هشدار درباره پل‌های غیراستاندارد روستایی

مهری با اشاره به ضرورت بازگشایی مسیر جریان آب و جلوگیری از آب‌گرفتگی جاده‌ها گفت: عملیات لایروبی مسیل‌های طبیعی در محدوده ۱۰۰ متری بالادست و پایین‌دست پل‌های روستاهای پاعلم، دره‌خزینه، چم‌گرداب، سراب‌جهانگیر، بابازید و مورانی، با استفاده از ماشین‌آلات اداره راهداری و تحت نظارت کارشناسان مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه‌ای انجام شده است.

وی با بیان اینکه بازرسی دوره‌ای پل‌ها و سازه‌های تقاطعی پیش از فصل بارش از الزامات مدیریت بحران است، ادامه داد: در بازدیدهای مشترک کارشناسان مشخص شد پل‌های روستاهای مورانی، بابابهرام و آبشار آب‌تاف از نظر طراحی و مشخصات فنی با مشکلاتی مواجه‌اند و مواردی مانند آب‌شستگی پایه‌ها و تنگ‌شدگی عرض مسیر در آن‌ها مشاهده شده است.

رئیس اداره منابع آب پلدختر افزود: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای متعهد شده است با استفاده از اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۵، نسبت به بازطراحی و بازسازی کامل این سه سازه اقدام کند.

وی تصریح کرد: در طراحی اصولی پل‌ها باید عواملی مانند برآورد دبی سیلاب با دوره بازگشت مناسب، طراحی پی‌های عمیق، استفاده از مصالح مقاوم، بررسی سرعت جریان و مدیریت رسوب مورد توجه قرار گیرد تا ایمنی سازه‌ها و تردد در مسیرهای ارتباطی تضمین شود.

مسئولیت شهرداری و دهیاری‌ها در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

مهری با اشاره به وضعیت بستر و حریم رودخانه کشکان اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر پلدختر در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و ابلاغ شده و حدود بستر و حریم رودخانه کشکان نیز در نقشه‌های رسمی مشخص و در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای، ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع در بستر و حریم رودخانه کشکان در محدوده شهری پلدختر را شناسایی کرده و فهرست متخلفان را در اختیار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و شهرداری قرار داده است.

رئیس اداره منابع آب پلدختر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اجرای احکام قانونی در محدوده شهری، در چارچوب وظایف شهرداری و با رعایت ضوابط قانونی انجام می‌شود. همچنین دهیاری‌ها موظف‌اند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله کمیسیون ماده ۹۹ و بر اساس طرح هادی مصوب، از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها در محدوده روستاها جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: شناسایی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌های طبیعی و سایر مجاری آبی خارج از محدوده سکونتگاه‌های شهری و روستایی نیز از وظایف شرکت آب منطقه‌ای است.

مهری با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها یادآور شد: بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های طبیعی از انفال محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، از تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده‌ها جلوگیری کنند.

رئیس اداره منابع آب پلدختر در پایان گفت: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تکمیل عملیات لایروبی، اصلاح سازه‌های غیراستاندارد و تأمین اعتبارات مورد نیاز باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دنبال شود تا ضمن کاهش خسارات احتمالی سیلاب، ایمنی شهروندان و زیرساخت‌های شهرستان پلدختر افزایش یابد.