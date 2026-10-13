به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و آلومینیوم اراک، ضمن تبریک این پیروزی به هواداران، مردم استان فارس، جامعه فوتبال و اصحاب رسانه گفت: این مسابقه با توجه به شرایط تیم پس از شکست سنگین هفته گذشته، دیداری بسیار مهم و حیاتی بود و خوشحالیم که توانستیم در خانه مقابل یکی از تیم‌های خوب لیگ به پیروزی برسیم.

وی با اشاره به فرصت محدود کادر فنی برای آماده‌سازی تیم افزود: در دو روز گذشته فرصت چندانی برای کارهای فنی نداشتیم و بیشتر روی برخی نکات انسجامی، نظم تیمی، نحوه توپ‌گیری و آرایش دفاعی تمرکز کردیم؛ با این حال، بازیکنان با انگیزه بالا و عملکردی قابل قبول، نکات تمرین‌شده را در زمین اجرا کردند.

سرمربی فجر شهید سپاسی با قدردانی از تلاش بازیکنان بیان کرد: بازیکنان جانانه و باکیفیت بازی کردند و از آنها تشکر می‌کنم. به نظرم به‌جز یک موقعیت خطرناک در دقایق پایانی نیمه دوم، حریف فرصت جدی دیگری در جریان بازی نداشت.

رجب‌زاده با اشاره به تأثیر این پیروزی بر روحیه تیم ادامه داد: پس از این مسابقه، فضای مثبتی در تیم ایجاد شده است و امیدواریم در کنار یکدیگر روزبه‌روز بهتر شویم و بتوانیم لحظات خوبی برای هواداران رقم بزنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در روزهای موفقیت و ناکامی گفت: فوتبال فراز و نشیب دارد و نباید با یک پیروزی بیش از اندازه خوشحال یا با یک شکست ناامید شویم. تلاش می‌کنیم هماهنگی و روند باثباتی در تیم ایجاد کنیم و در روزهای سخت نیز کنار یکدیگر باشیم و به هم روحیه بدهیم.

ضعف بدنی بازیکنان و اشتباهات فردی باید برطرف شود

سرمربی فجر شهید سپاسی در ادامه، درباره اشتباهات بازیکنان و مشکلات فنی تیم گفت: با توجه به فرصت کمی که برای آماده‌سازی داشتیم، فوتبال قابل قبولی ارائه کردیم؛ اما در جریان بازی برخی پاس‌های اشتباه، از جمله یک پاس عمقی در نیمه نخست، برای تیم خطرساز شد که باید با تمرین و توجیه بیشتر بازیکنان، تعداد این اشتباهات را کاهش دهیم.

رجب‌زاده با اشاره به ضرورت هدفمندتر شدن بازی تیمش افزود: اشتباه در فوتبال طبیعی است، اما باید به‌تدریج آن را به حداقل برسانیم و عملکرد تیم را روزبه‌روز بهبود ببخشیم.

وی یکی از مشکلات فعلی فجر شهید سپاسی را آمادگی بدنی بازیکنان دانست و گفت: بازیکنان از نظر بدنی شرایط مطلوبی ندارند و از حدود دقیقه ۷۰ به بعد، حفظ جریان بازی برای ما دشوار می‌شود. با این حال، بازیکنان توانمندی داریم که حتی در شرایط خستگی نیز حرکات خوبی انجام می‌دهند.

سرمربی فجر شهید سپاسی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط بدنی تیم خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با انجام تمرینات بدنی مناسب، شرایط بازیکنان را بهتر کنیم و در این مسیر با مصدومیت‌های بیشتری مواجه نشویم؛ زیرا در برخی پست‌ها عمق کافی نداریم و مصدومیت بازیکنان می‌تواند کارمان را دشوارتر کند.

رجب‌زاده همچنین با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان تیم تأکید کرد: خوشبختانه بازیکنان جوان در این مسابقه به میدان رفتند و عملکرد خوبی داشتند. از نظر من، ملاک اصلی کیفیت بازیکن است و تفاوتی میان بازیکن جوان و باتجربه وجود ندارد؛ هر بازیکنی که کیفیت لازم را داشته باشد، می‌تواند به تیم کمک کند.