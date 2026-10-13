به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهدوی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان پلدختر، با هشدار نسبت به ساخت‌وساز در حریم رودخانه و اراضی دارای کاربری عمومی، از تشدید نظارت شهرداری و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

کمبود زمین مسکونی و افزایش قیمت اراضی در پلدختر

شهردار پلدختر با اشاره به کمبود زمین با کاربری مسکونی و افزایش قیمت اراضی در سطح شهر اظهار کرد: این شرایط موجب شده است برخی شهروندان به ساخت‌وساز در حریم شهر و اراضی دارای کاربری عمومی، از جمله فضاهای سبز، روی بیاورند؛ در حالی که این اقدامات با ضوابط قانونی مغایرت دارد.

تشدید نظارت بر ساخت‌وساز در حریم رودخانه

مهدوی افزود: شهرداری با فعال‌سازی گشت‌های اجراییات، نظارت بر ساخت‌وسازها را تشدید کرده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی برخورد می‌کند.

وی با اشاره به محدوده انتهای کوچه‌های کشکان و رسالت ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن این محدوده‌ها در بستر و حریم رودخانه، به شهروندان توصیه می‌شود از خریدوفروش زمین و انجام ساخت‌وساز در این مناطق خودداری کنند تا با مشکلات و تبعات قانونی مواجه نشوند.

زیرسازی معابر کوی فرهنگیان و پیگیری تأمین خدمات

شهردار پلدختر با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در محدوده هشت‌هکتاری کوی فرهنگیان گفت: شهرداری در چارچوب قرارداد منعقدشده با اداره راه و شهرسازی، عملیات زیرسازی معابر این محدوده را انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه، مکاتبات لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام خواهد شد تا برای تأمین آب و برق این منطقه اقدام کنند و مالکان دارای پروانه ساخت بتوانند عملیات احداث واحدهای مسکونی خود را آغاز کنند.

دعوت از مالکان برای دریافت پروانه ساخت

مهدوی از سایر مالکان اراضی این محدوده خواست با مراجعه به شهرداری، برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند تا بتوانند از تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده شهرداری و نظام مهندسی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، محدوده هشت‌هکتاری کوی فرهنگیان تنها منطقه مجاز برای ساخت‌وساز مسکونی در پلدختر است؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه خرید زمین یا آغاز عملیات ساختمانی، وضعیت قانونی ملک و مجاز بودن ساخت‌وساز در آن را بررسی کنند.