نویدکیا: به خاطر نیمه دوم ناراحت هستم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهر، در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن اظهار داشت: در بعضی موارد توپ‌های‌ بدی از دست دادیم که یکی دو ضدحمله ذوب‌آهن انجام داد و یک گل هم به ثمر رساند؛ در نیمه دوم باید موقعیت‌ها را گل می‌کردیم که در چند دقیقه پایانی با استرس بازی نکنیم.

وی افزود: نیمه اول خیلی خوبی داشتیم، ۲ گل زدیم، ۲ گل دیگر هم می‌شد زد، در نیمه دوم به دنبال کنترل بازی بودیم؛ ذوب‌آهن به خاطر ۱۰ نفره بودن شرایط سختی داشت.

نویدکیا تصریح کرد: از طرفی فضاها را از ما گرفته بود، در بعضی موارد توپ‌های‌ بدی از دست دادیم که یکی دو ضدحمله ذوب‌آهن انجام داد و یک گل هم به ثمر رساند، در نیمه دوم باید موقعیت‌ها را گل می‌کردیم که در چند دقیقه پایانی با استرس بازی نکنیم.

سرمربی سپاهان گفت: اصلا اینطور نبود که در رختکن به بازیکنان بگوییم عقب بکشند، تعویض‌های من هم هجومی بود، مطابق انتظار من نبودیم، بازیکنان با آرامش بیشتری بازی می‌کردند و نباید فکر کنند چون ۲ هیچ جلویییم و تیم مقابل ۱۰ نفره است، پس دیگر پیروز شدیم.

وی افزود: در بعضی موارد تیم‌های ۱۰ نفره عظم بیشتری از خود نشان می‌دهند؛ گلی که خوردیم ضعف خط دفاعی یا دروازه‌بان نبود، بازی فوتبال همین است، ذوب‌آهن موقعیت‌های زیادی نداشت، شاید ما هم روزی با تک‌موقعیت گلزنی کنیم و نمی‌توان ایرادی به خطوط تیمم بگیرم؛ فقط نباید توپ‌هایی راحتی را از دست دهیم.

نویدکیا با بیان این که سومین هفته متوالی است که برنده می‌شویم، خاطرنشان کرد: امیدوارم این روند را ادامه دهیم، نمی‌گویم ایده‌ال هستیم، بهترین تیم‌های دنیا نقاط ضعف و قوت دارند، برنده شدن به معنای بی‌ایراد بودن نیست.

سرمربی سپاهان در پایان گفت: امروز در ضربات آخر می‌توانستیم بهتر باشیم؛ هادی محمدی گرفتگی داشت، می‌خواستیم تعویضش کنیم که با یک ضربه ایستگاهی مواجه شدیم که ترجیح دادیم باشد و بعد او را تعویض کردیم.