به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهر در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان اظهار داشت: بازی دو نیمه متفاوت داشت، نیمه اول گیج بودیم، مقابل سپاهان گیج‌بازی در بیاورید، زمین می‌خورید؛ تعلل در صدم ثانیه در برابر تیم‌های بزرگ به معنای سقوط است.

وی افزود: در نیمه دوم گل زدیم و می‌توانستیم بهتر هم باشیم؛ در مجموع سپاهان بهتر بود و به آن‌ها تبریک می‌گویم، ما هم از این شرایط ناراضی هستیم اما با یک برد شرایط فرق خواهد کرد.

ویسی تصریح کرد: در مورد تمرکز با بازیکنان صحبت کردیم اما متأسّفانه چیزی که خواستیم نشد، بازیکنان غیرحرفه‌ای این‌گونه عمل می‌کنند.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: هوادار حق دارد، اگر شعارها خطی نباشد و از طرف مربیانی که رزومه آن‌ها مشخص است شارژ نشوند، انتقاد اشکالی ندارد؛ ۲۰ سال است مربی هستم و این شعارها را زیاد شنیدم، امیدوارم شک بزرگی به تیم دهیم، از بازیکنان بزرگتر تیم انتظار دارم که در این زمینه کمک کنند.

وی با بیان این که تیم ۱۰ نفره بودیم و جلوی سپاهان بازی کردیم، خاطرنشان کرد: اما ۴ تعویض ما هجومی بود، به جلال علی‌محمدی نیاز داشتیم و وقتی به بازی آمد از عملکرد او راضی بودیم.

ویسی ادامه داد: بازیکنان بزرگ باید بزرگی خود را در زمین نشان دهند، حاج‌صفی ۴۰ ساله است و بهترین عملکرد را ارائه می‌دهد، بعضی بازیکنان فکر می‌کنند بزرگ هستند اما اینطور نیست و من باید آن‌ها را درست کنم.