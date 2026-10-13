مدیرکل محیط زیست تهران از پیگیری قضایی آلودگی رودخانه شور خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران که در فرمانداری شهرستان ملارد برگزار شد، از پیگیری قضایی آلودگی رودخانه شور و پلمب برخی صنایع آلاینده در استان البرز خبر داد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به فاضلاب شهرک‌های صنعتی در مسیر رودخانه شور و فاضلاب شهر ملارد اظهار کرد: مشکلات مربوط به آلاینده‌ها در مسیر رودخانه شور در محدوده شهرستان ملارد با اقدامات انجام‌شده برطرف شده و میزان آلودگی در این بخش کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده آلودگی رودخانه شور مربوط به استان البرز است، تصریح کرد: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز نیز مطرح شده است.

عباس‌نژاد افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی میان ادارات کل محیط زیست استان‌های تهران و البرز، برخی صنایع آلاینده در استان البرز پلمب شده‌اند.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای رفع آلودگی رودخانه شور خاطرنشان کرد: بازدیدهای کارشناسی انجام شده و منتظر صدور حکم قضایی برای متخلفان هستیم.

مدیرکل محیط زیست استان تهران ابراز امیدواری کرد با ادامه اقدامات نظارتی و پیگیری‌های قضایی، وضعیت رودخانه شور بهبود یابد و دغدغه ساکنان مناطق پیرامونی برطرف شود.