به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه سه‌شنبه، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با محوریت بررسی مصوبات سفر به شهرستان ملارد، از وضعیت نامناسب سرانه آموزشی در منطقه سرآسیاب انتقاد کرد و خواستار تسریع در تأمین زیرساخت‌های آموزشی این منطقه شد.

استاندار تهران اظهار کرد: پایین‌ترین سرانه آموزشی کشور متعلق به سرآسیاب ملارد است و رفع این کمبود، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت آموزشی و کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار افزود: منطقه سرآسیاب ملارد با جمعیتی بالغ بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار نفر، سرانه آموزشی کمتر از نیم مترمربع دارد که این وضعیت در شأن مردم منطقه نیست و باید هرچه سریع‌تر جبران شود.

معتمدیان با اشاره به مصوبات سفر قبلی خود به ملارد، خواستار تسریع در تحویل زمین‌های پیش‌بینی‌شده از سوی اداره راه و شهرسازی شد و تصریح کرد: با ابلاغ کمیسیون ماده ۵، ساخت دو مدرسه در زمین شناسایی‌شده در سرآسیاب آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به توافق انجام‌شده با مسکن مهر برای ساخت چهار مدرسه گفت: مقرر شده اداره راه و شهرسازی این توافق را به سرانجام برساند تا بخشی از کمبود فضای آموزشی شهرستان جبران شود.

استاندار تهران با قدردانی از اقدامات شهرداری ملارد در واگذاری زمین برای ساخت مدارس، بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های دولتی از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و اوقاف برای تأمین زمین در منطقه سرآسیاب تأکید کرد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای ساخت مدرسه در ملارد نمی‌پذیریم و تمام توان خود را برای رفع این دغدغه به کار خواهیم گرفت.