معصومه ملااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه توانمندی‌های بانوان با مشارکت بیش از ۳۰ هنرمند و کارآفرین ساوجی برپا شده است.

رئیس کمیسیون امور بانوان فرمانداری ساوه، هدف اصلی از برپایی این رویداد را حمایت، توسعه و تقویت کسب‌وکارهای خرد و خانگی و ارتقای سطح توانمندی اقتصادی بانوان عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی مغتنم و اثربخش برای عرضه مستقیم محصولات، تسهیل ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و در نهایت تقویت روحیه خودباوری و کارآفرینی در میان بانوان توانمند این شهرستان است.

وی با اشاره به تنوع محصولات عرضه‌شده در این نمایشگاه تصریح کرد: بانوان هنرمند و کارآفرین در این رویداد، دستاوردهای خود را در حوزه‌های گوناگونی همچون صنایع‌دستی، صنایع غذایی، تولیدات بخش کشاورزی و سایر مشاغل خرد و خانگی ارائه کرده‌اند که بدون تردید گامی مؤثر در جهت رونق معیشت خانواده‌ها و پویایی اقتصاد محلی محسوب می‌شود.

ملااحمدی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های جانبی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: با هدف ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، ایستگاه‌های سلامت و مشاوره نیز در محل نمایشگاه راه‌اندازی شده و فعال است.

وی گفت: این نمایشگاه از تاریخ ۲۱ مهرماه کار خود را آغاز کرده و به مدت ۱۰ روز، در دو نوبت صبح و عصر، میزبان عموم شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود.