بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب رتبه برتر دانشگاه کاشان در حوزه کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در ارزیابی عملکرد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، اظهار کرد: این موفقیت در ارزیابی انجام‌شده از طریق سامانه فرنما به دست آمده و نشان‌دهنده اهتمام دانشگاه کاشان به حمایت از مشارکت خلاقانه دانشجویان و فراهم‌کردن زمینه رشد و بالندگی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی ابراز کرد: در پی کسب این رتبه، وحید شالچی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اهدای تقدیرنامه از مصطفی عباسی مقدم، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان، به پاس تلاش‌های انجام‌شده در حمایت از فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه کاشان با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشگاه، از تلاش مدیران، کارشناسان و فعالان دانشجویی در کسب این موفقیت قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از فعالیت‌های دانشجویی، زمینه گسترش مشارکت دانشجویان و ارتقای جایگاه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه بیش از پیش فراهم شود.

افزایش شمار پژوهشگران دانشگاه کاشان در فهرست دو درصد برتر جهان

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، دو عضو هیئت علمی علوم انسانی دانشگاه کاشان در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

سلطانی از حضور ۳۴ پژوهشگر مرتبط با این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: این دستاورد بیانگر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه کاشان است.

وی با اشاره به انتشار این فهرست بر اساس گزارش مؤسسه انتشاراتی الزویر (Elsevier) و پژوهش محققان دانشگاه استنفورد، اظهار کرد: این ارزیابی با استفاده از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) انجام می‌شود و پژوهشگران پراستناد را بر اساس عملکرد استنادی سال ۲۰۲۵ و همچنین عملکرد علمی بلندمدت تا پایان این سال معرفی می‌کند.

رئیس دانشگاه کاشان، حضور موسی خلفی و مجید صدوقی، دو عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، در این فهرست را از نکات برجسته گزارش امسال برشمرد و افزود: برای نخستین بار، اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاه کاشان نیز در جمع پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که ظرفیت‌های متنوع علمی دانشگاه را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: انتشار دستاوردهای پژوهشی استادان علوم انسانی در مجلات نمایه‌شده بین‌المللی می‌تواند در افزایش دیده‌شدن علمی دانشگاه و ارتقای جایگاه بین‌المللی آن نقش مؤثری داشته باشد.