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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون تخم چشم‌زده ماهی در «کمندان» ازنا

تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون تخم چشم‌زده ماهی در «کمندان» ازنا

ازنا- رئیس شیلات ازنا از تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون تخم چشم‌زده ماهی در «کمندان» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی در سخنانی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو، بیان کرد: توصیه‌ها و هشدارهای لازم به بهره‌بردار ارائه شد تا با رعایت دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از وارد آمدن خسارت احتمالی به تأسیسات، ماهیان مولد و بچه‌ماهیان جلوگیری شود.

ظرفیت تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات

کریمی با تأکید بر اهمیت توسعه مراکز تکثیر و مولدسازی ماهیان در داخل استان تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز داخلی برای تأمین نیاز واحدهای پرورش ماهی و کاهش وابستگی به واردات تخم چشم‌زده، از اولویت‌های مهم شیلات است.

وی ادامه داد: مزرعه تکثیر و مولدسازی حسین عبدالوند در روستای کمندان، بر اساس ظرفیت اعلام‌شده، توانایی تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده را دارد؛ ظرفیتی که در صورت بهره‌برداری مناسب و رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز مزارع پرورش ماهی و تقویت زنجیره تولید آبزیان ایفا کند.

رئیس شیلات شهرستان ازنا خاطرنشان کرد: توسعه تولید داخلی تخم چشم‌زده علاوه بر کاهش نیاز به واردات و خروج ارز، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه آبزی‌پروری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را فراهم کند.

کریمی در پایان بر ضرورت نظارت مستمر بر سلامت ماهیان، همکاری با مجموعه دامپزشکی و رعایت توصیه‌های کارشناسی تأکید کرد و گفت: توسعه مراکز تکثیر و مولدسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، از الزامات تقویت صنعت آبزی‌پروری و حرکت به سمت خودکفایی در این بخش است.

کد مطلب 6977122

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