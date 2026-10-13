به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریمی در سخنانی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو، بیان کرد: توصیه‌ها و هشدارهای لازم به بهره‌بردار ارائه شد تا با رعایت دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از وارد آمدن خسارت احتمالی به تأسیسات، ماهیان مولد و بچه‌ماهیان جلوگیری شود.

ظرفیت تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات

کریمی با تأکید بر اهمیت توسعه مراکز تکثیر و مولدسازی ماهیان در داخل استان تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز داخلی برای تأمین نیاز واحدهای پرورش ماهی و کاهش وابستگی به واردات تخم چشم‌زده، از اولویت‌های مهم شیلات است.

وی ادامه داد: مزرعه تکثیر و مولدسازی حسین عبدالوند در روستای کمندان، بر اساس ظرفیت اعلام‌شده، توانایی تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده را دارد؛ ظرفیتی که در صورت بهره‌برداری مناسب و رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز مزارع پرورش ماهی و تقویت زنجیره تولید آبزیان ایفا کند.

رئیس شیلات شهرستان ازنا خاطرنشان کرد: توسعه تولید داخلی تخم چشم‌زده علاوه بر کاهش نیاز به واردات و خروج ارز، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه آبزی‌پروری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را فراهم کند.

کریمی در پایان بر ضرورت نظارت مستمر بر سلامت ماهیان، همکاری با مجموعه دامپزشکی و رعایت توصیه‌های کارشناسی تأکید کرد و گفت: توسعه مراکز تکثیر و مولدسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، از الزامات تقویت صنعت آبزی‌پروری و حرکت به سمت خودکفایی در این بخش است.