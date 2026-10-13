به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید سرپرست وزارت نفت از روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی اظهار کرد: بازدیدهای میدانی اهمیت زیادی دارد و با توجه به توجه ویژه وزارت نفت به رفع مشکلات مردم، به‌ویژه در آستانه فصل زمستان، اطمینان داریم برنامه‌ریزی‌های مناسبی در این زمینه انجام شده است.

وی با اعلام آمادگی مجلس برای حمایت از برنامه‌های وزارت نفت افزود: مجلس از طریق ظرفیت‌های بودجه‌ای و رایزنی با صندوق توسعه ملی، در صورت نیاز، از وزارت نفت برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و رفع مشکلات پشتیبانی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای پشتیبان تصریح کرد: امیدواریم با همفکری و همراهی یکدیگر، بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کنیم و با تقویت توان کشور، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام بگذاریم.